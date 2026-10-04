https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ingiltere-hurmuz-bogazinda-petrol-tankeri-kaynagi-bilinmeyen-muhimmatla-vuruldu-1109273010.html
İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu
İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T11:40+0300
2026-10-04T11:40+0300
2026-10-04T12:42+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ngiltere
i̇ran
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UKMTO'dan yapılan açıklamada, tankerin "kaynağı belirsiz bir mühimmatla" vurulduğu ve olay nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.'Mürettebat güvende'Tankerdeki mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, olayın ardından şu ana kadar herhangi bir çevresel etkinin bildirilmediği kaydedildi.Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü belirtildi.UKMTO, tankerin vurulmasına neyin neden olduğunu veya mühimmatın nereden geldiğini açıklamadı.İran Dışişleri: ‘Ana odak noktası’ Hürmüz Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konudan bağımsız bir açıklamada ülkesinin gündemindeki en önemli konunun kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu belirtti. Bekayi,"Bu aşamada öncelikle boğaza odaklanıyoruz; temel gayemiz bir çözüme ulaşmak ve bu su yolunda barış ile istikrarı yeniden tesis etmektir," dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/trumptan-iran-aciklamasi-tek-soru-su-kolay-yoldan-mi-zor-yoldan-mi-halledecegiz-1109263921.html
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hürmüz boğazı, i̇ngiltere, i̇ran
hürmüz boğazı, i̇ngiltere, i̇ran
İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu
11:40 04.10.2026 (güncellendi: 12:42 04.10.2026)
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi
UKMTO'dan yapılan açıklamada, tankerin "kaynağı belirsiz bir mühimmatla" vurulduğu ve olay nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.
Tankerdeki mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, olayın ardından şu ana kadar herhangi bir çevresel etkinin bildirilmediği kaydedildi.
Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü belirtildi.
UKMTO, tankerin vurulmasına neyin neden olduğunu veya mühimmatın nereden geldiğini açıklamadı.
İran Dışişleri: ‘Ana odak noktası’ Hürmüz
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konudan bağımsız bir açıklamada ülkesinin gündemindeki en önemli konunun kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu belirtti.
Bekayi,"Bu aşamada öncelikle boğaza odaklanıyoruz; temel gayemiz bir çözüme ulaşmak ve bu su yolunda barış ile istikrarı yeniden tesis etmektir," dedi ve ekledi:
Bununla birlikte, ABD tarafından somut adımlar atılması gerekiyor. Bazı konular müzakereye açıldı. İran, son aylarda ortaya çıkan diğer meselelerin yanı sıra, mutabakat zaptını ihlal etmeye veya sekteye uğratmaya yönelik girişimleri de dikkate alıyor. Her şeyden önemlisi, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar kaldırılmalıdır.