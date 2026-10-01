https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-saganak-ve-firtina-etkisini-artiracak-1109185966.html
AKOM’dan İstanbul için saatli uyarı: Sağanak ve fırtına etkisini artıracak
AKOM’dan İstanbul için saatli uyarı: Sağanak ve fırtına etkisini artıracak
Sputnik Türkiye
İstanbul hava durumu için AKOM’dan yeni uyarı geldi. Kentte aralıklarla süren yağışların cuma günü saat 08.00’den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Gün... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T10:56+0300
2026-10-01T10:56+0300
2026-10-01T10:56+0300
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hava durumu
akom
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve serin hava hafta sonuna kadar sürecek. Yağışların bugün Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde, Saray, Çerkezköy ve Kapaklı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul için cuma günü saat 08.00 uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul için yeni hava durumu uyarısında bulundu.AKOM’a göre bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışlar, cuma günü saat 08.00’den itibaren etkisini artıracak. Yağışların gün boyunca fırtına şiddetindeki rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacakAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların Cuma (Yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/istanbulun-sel-riski-haritasi-yeniden-gundemde-ilk-sirada-hangi-ilce-var-1109155893.html
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hava durumu, akom, sağanak, sağanak yağış uyarısı
hava durumu, akom, sağanak, sağanak yağış uyarısı
AKOM’dan İstanbul için saatli uyarı: Sağanak ve fırtına etkisini artıracak
İstanbul hava durumu için AKOM’dan yeni uyarı geldi. Kentte aralıklarla süren yağışların cuma günü saat 08.00’den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Gün boyunca 40-70 km/s hızında fırtına şiddetinde rüzgar ile yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve serin hava hafta sonuna kadar sürecek. Yağışların bugün Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde, Saray, Çerkezköy ve Kapaklı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul için cuma günü saat 08.00 uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul için yeni hava durumu uyarısında bulundu.
AKOM’a göre bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışlar, cuma günü saat 08.00’den itibaren etkisini artıracak. Yağışların gün boyunca fırtına şiddetindeki rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacak
AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların Cuma (Yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor."