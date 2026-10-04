Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden ilk kez radyo sinyali tespit edildi
15:13 04.10.2026 (güncellendi: 15:20 04.10.2026)
© ASA, ESA, CSA, STScI and Ralf Crawford (STScI)NASA James Webb Telescope Discovers New Exoplanet Beta Pictoris d | Image: NASA, ESA, CSA, STScI and Ralf Crawford (STScI)
© ASA, ESA, CSA, STScI and Ralf Crawford (STScI)
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Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden geldiği doğrudan belirlenen ilk radyo emisyonunu tespit etti. 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b'den gelen sinyalin kaynağının, kutup ışıkları olduğu düşünülüyor.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden geldiği doğrudan tespit edilen ilk radyo sinyalini kaydetti. Ancak söz konusu sinyal, dünya dışı akıllı yaşamın izinden ziyade, gezegenin olağanüstü güçlü bir manyetik alana sahip olduğuna işaret ediyor.
15 Eylül'de arXiv'de yayımlanan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmaya göre sinyal, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan gaz devi ‘Beta Pictoris b’ ile ilişkilendirildi.
Jüpiter'in yaklaşık 12 katı kütleye sahip olan Beta Pictoris b, genç Beta Pictoris yıldızının çevresinde dolanan üç gezegenden biri. Sistemin yaşı yaklaşık 23 milyon yıl olarak hesaplanıyor. Bu, yaklaşık 4.5 milyar yaşındaki Güneş Sistemi ile karşılaştırıldığında son derece genç bir sistem olduğu anlamına geliyor.
'İnanılmaz güçlü bir manyetik alan gerekiyor'
Araştırmacılara göre tespit edilen radyo emisyonu, Beta Pictoris b'nin manyetik alanıyla bağlantılı süreçlerden kaynaklanıyor. Özellikle, Dünya'daki kuzey ışıklarına benzer auroraların, yani kutup ışıklarının bu sinyali oluşturduğu düşünülüyor.
Berger, gözlemlenen frekanslara ulaşan radyo dalgalarının ortaya çıkabilmesi için "inanılmaz derecede güçlü bir manyetik alan" gerektiğini belirtti.
Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten sürekli olarak yayılan ve protonlarla elektronlar gibi yüklü parçacıklar içeren güneş rüzgarının atmosfer üzerindeki etkilerini sınırlandıran doğal bir kalkan görevi görüyor.
Beta Pictoris b'nin manyetik alanının ise Jüpiter'in manyetik alanından en az 200 kat daha güçlü olduğu tahmin ediliyor.
Jüpiter'in güçlü manyetik alanı, gezegenin etrafında devasa bir manyetosfer oluşturuyor. Bu alan, Güneş'e doğru yaklaşık 3 milyon kilometreye kadar uzanabiliyor.
Jüpiter'deki kutup ışıkları da benzer bir mekanizma sonucunda oluşuyor. Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanlardan yayılan elektrik yüklü parçacıklar gezegenin manyetik alanının kutupları çevresinde hapsoluyor. Gezegen dönerken bu parçacıklar enerji yayıyor ve hem auroral ışımaya hem de radyo dalgalarının oluşmasına yol açıyor.
Gökbilimciler bu tür sinyalleri 'auroral radyo emisyonu' olarak adlandırıyor. Benzer emisyonlar daha önce Jüpiter, Satürn ve Güneş'ten ve ayrıca Güneş Sistemi dışındaki bazı yıldızlardan ve yıldızlarla gezegenler arasında özellikler taşıyan kahverengi cücelerden gözlemlenmişti.
Ancak bu tür bir emisyonun bir ötegezegenden geldiğinin doğrudan belirlenmesi ilk kez gerçekleşmiş olabilir.
Daha önceki sinyallerden farkı ne?
Ötegezegenlerden radyo emisyonları tespit edildiğine dair daha önce bazı işaretler bulunmuştu. Ancak bu gözlemlerde sinyalin gezegenden mi yoksa gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldızdan mı kaynaklandığı kesin olarak belirlenememişti.
Yeni çalışmanın farkı ise araştırmacıların radyo emisyonunun kaynağını yıldızdan ayırarak doğrudan Beta Pictoris b ile ilişkilendirebilmesi.