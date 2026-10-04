https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/fransa-lise-eylemleri-hasar-sebebiyle-500-okulda-egitime-ara-verildi-1109281674.html

Fransa lise eylemleri: Hasar sebebiyle 500 okulda eğitime ara verildi

Fransa lise eylemleri: Hasar sebebiyle 500 okulda eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Fransa'daki lise eylemleri nedeniyle yaklaşık 500 okulda eğitime ara veriliyor. Fransa Eğitim Bakanı Geffray yaptığı son açıklamada olaylarla ilgili hasar... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T17:25+0300

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2026-10-04T17:25+0300

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Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle 17 Eylül’de başkent Paris ve çevresinde başlattığı eylemler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, katıldığı televizyon ve radyo programlarında yaptığı açıklamada, yer yer şiddet olaylarına sahne olan eylemler nedeniyle hasar gören yaklaşık 500 okulda eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini bildirdi.Eylemlerin bilançosuna dair resmi verileri paylaşan Bakan Geffray, süreç boyunca 24’ten fazla okulun ateşe verildiğini ve 78 eğitim görevlisinin yaralandığını belirtti. Geffray, hem öğrenciler hem de öğretmenler için gerekli güvenlik şartları tam olarak sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalmaya devam edeceğini vurguladı.Şu ana kadar yaklaşık 800 okulu etkileyen protestolar süresince, aralarında eğitim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralandı. Ayrıca olaylarla bağlantılı olarak 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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