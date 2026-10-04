https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/abd-askeri-japon-kadini-oldurmekle-suclaniyor--japonyadan-abdye-sert-protesto-1109275017.html

Japonya'dan ABD'ye sert protesto: ABD askeri Japon kadını öldürmekle suçlanıyor

Japonya'dan ABD'ye sert protesto: ABD askeri Japon kadını öldürmekle suçlanıyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Okinawa Adası'nda 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Jacob Ballard, 39 yaşındaki Anna Yagi'yi öldürüp eşyalarını çaldığı şüphesiyle gözaltına... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T13:11+0300

2026-10-04T13:11+0300

2026-10-04T13:39+0300

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Okinawa'da bir Japon kadının öldürülmesi, adadaki ABD askeri varlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Cinayet ve soygun şüphesiyle gözaltına alınan ABD deniz piyadesi suçlamaları reddederken, Japon hükümeti Washington'dan soruşturmaya tam destek vermesini istedi.Yerel polise göre 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Onbaşı Devin Jacob Ballard, cumartesi günü Okinawa'nın başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi öldürmek, cüzdanını ve sırt çantasını almakla suçlanıyor.Okinawa'daki Futenma Hava Üssü'nde görev yapan Ballard, pazar günü yerel saatle 01.00'de gözaltına alındı. Polis, şüphelinin hakkındaki suçlamaları reddettiğini bildirdi.ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği, olayın araştırıldığını ve ABD'nin Japon hükümeti ile yerel makamlarla işbirliği yaptığını açıkladı.Japonya'dan ABD'ye sert protestoJaponya Başbakanı Sanae Takaiçi, olayı cinayet ve soygun şüphesi olarak nitelendirerek ABD tarafına güçlü bir protesto iletildiğini açıkladı.ABD Deniz Piyadeleri ise Ballard'ın III. Deniz Sefer Kuvveti'nde görev yaptığını ve Japon makamlarının gözetiminde bulunduğunu doğruladı. Açıklamada suçlamaların son derece ciddiye alındığı ve Japon makamlarıyla işbirliği yapıldığı belirtildi.Okinawa'daki ABD askeri varlığı yeniden gündemdeJaponya'da görev yapan yaklaşık 18 bin ABD deniz piyadesinin büyük bölümü Okinawa'da bulunuyor. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan 1972'ye kadar kontrolünde tuttuğu adadaki Amerikan askeri varlığı, personelin karıştığı olaylar, gürültü ve uçak kazaları nedeniyle uzun süredir tartışılıyor.1995'te 12 yaşındaki Okinawalı bir kız çocuğunun üç ABD askeri tarafından kaçırılarak tecavüze uğraması, on binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestolara yol açmış ve Washington ile Tokyo'yu adadaki ABD askeri varlığının azaltılması konusunda görüşmeye zorlamıştı.Son olayın, Başbakan Takaiçi'nin bazı ABD deniz piyadelerini Futenma Hava Üssü'nden Henoko'daki daha uzak bir tesise taşıma planını da zorlaştırabileceği belirtiliyor. Plana karşı çıkanlar ise askerlerin Okinawa'dan tamamen çıkarılmasını istiyor.

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abd, washington, okinawa, japonya, cinayet, hırsızlık