https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/elon-musk-trump-yonetimine-geri-donuyor-abdnin-gelecekteki-savaslarda-kullanacagi-silah-ve-1109222202.html

Elon Musk Trump yönetimine geri dönüyor: ABD'nin gelecekteki savaşlarda kullanacağı silah ve teknolojileri belirleyecek

Elon Musk Trump yönetimine geri dönüyor: ABD'nin gelecekteki savaşlarda kullanacağı silah ve teknolojileri belirleyecek

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Donald Trump yönetimindeki ilk görevinden ayrılmasının ardından yeniden hükümet için çalışacak. Pentagon, Musk'ı ABD'nin gelecekteki savaşlarda... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:05+0300

2026-10-02T08:05+0300

2026-10-02T08:05+0300

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Teknoloji milyarderi Elon Musk, yaklaşık bir yıl sonra Donald Trump yönetiminde yeniden resmî bir rol üstleniyor. Ancak bu kez görevinin merkezi Beyaz Saray değil, ABD'nin gelecekte nasıl savaşacağını araştıran Pentagon olacak.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Musk'ın yeni kurulan Project Meridian adlı çalışmanın eş liderlerinden biri olacağını açıkladı. Musk'a savunma teknolojileri şirketi Anduril'in kurucusu Palmer Luckey ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich eşlik edecek.Elon Musk'ın yeni görevi: Geleceğin savaşlarını araştıracakHegseth, projeyi 30 Eylül'de Virginia'daki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı “State of the Force” konuşmasında duyurdu.Project Meridian, ABD'nin gelecekte karşılaşabileceği savaş ortamlarını, bu alanlarda ihtiyaç duyacağı askeri teknolojileri ve geliştirilmesi gereken yeni silah sistemlerini inceleyecek. Pentagon'ın planına göre çalışma yeni bir askeri strateji veya politika belgesi hazırlamaktan ziyade, ABD'nin gelecekte üstünlük sağlaması gereken alanları ve teknolojik kabiliyetleri belirlemeye odaklanacak.Hegseth, ABD'nin rakiplerine karşı sahip olduğu avantajlardan birinin teknoloji girişimcileri, üst düzey yöneticiler ve yenilikçilerden oluşan ekosistemi olduğunu belirtti.Musk, Luckey ve Gingrich aynı masadaProject Meridian'ın yönetiminde teknoloji ve siyasetin üç dikkat çekici ismi bir araya gelecek.Elon Musk, SpaceX ve xAI gibi şirketleriyle uzay, yapay zekâ ve savunma teknolojilerinde faaliyet gösterirken; Palmer Luckey'nin Anduril Industries şirketi otonom silah sistemleri, insansız hava araçları ve diğer askeri teknolojiler geliştiriyor.Ekibin üçüncü eş lideri Newt Gingrich ise 1995-1999 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapmış deneyimli bir Cumhuriyetçi siyasetçi.Pentagon Teknoloji Direktörü Emil Michael da çalışmanın yürütülmesine destek verecek.Pentagon 120 gün süre verdiMusk ve beraberindeki ekibin önünde oldukça kısa bir takvim bulunuyor.Hegseth, Project Meridian'ın çalışmalarını 120 gün içinde tamamlamasını istedi. Projenin sonunda kamuoyuna açık bir rapor hazırlanmasının yanı sıra, gizli bilgileri içeren ayrı bir bölümün de Pentagon'a sunulması planlanıyor.Çalışmanın yalnızca bugünün savaşlarına değil, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek yeni çatışma ortamlarına da odaklanması bekleniyor.Pentagon'ın açıklamasına göre ekip, geleceğin savaş alanlarında ABD askerlerinin ihtiyaç duyabileceği silahları, sistemleri ve teknolojileri belirlemeye çalışacak.Musk'ın Pentagon ile zaten güçlü bağları varMusk için Pentagon yabancı bir kurum değil. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ABD'nin ulusal güvenlik ve uzay programlarının önemli yüklenicileri arasında bulunuyor.Şirket, ABD hükümeti için askeri ve istihbarat amaçlı uydu fırlatmaları gerçekleştirirken, uydu teknolojileri de ulusal güvenlik operasyonlarında kullanılıyor.Palmer Luckey'nin kurduğu Anduril de Pentagon'ın hızla büyüyen özel sektör ortaklarından biri. Şirket; insansız sistemler, elektronik harp teknolojileri, önleyici sistemler ve yarı otonom savaş uçakları gibi alanlarda ABD ordusuyla çalışıyor.Musk ve Luckey'nin şirketlerinin Pentagon'la önemli ticari ilişkilerinin bulunması, yeni danışmanlık görevlerinin potansiyel çıkar çatışmaları açısından da tartışılmasına yol açtı. Bu yöndeki kaygılar bazı ABD basın kuruluşları ve uzmanlar tarafından gündeme getirildi.DOGE'den ayrılmış, Trump'la karşı karşıya gelmiştiYeni görev, Musk'ın Trump yönetiminden ayrılmasının ardından üstlendiği ilk resmî hükümet rollerinden biri olarak öne çıkıyor.Musk, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında Hükümet Verimliliği girişiminde (DOGE) önemli bir rol üstlenmiş, federal kurumlarda harcamaların ve personel sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalara öncülük etmişti.Mayıs 2025'te görevinden ayrılan Musk ile Trump arasındaki ilişkiler daha sonra kamu harcamaları ve Trump'ın bütçe düzenlemeleri nedeniyle sertleşmişti. İki isim arasındaki kamuoyu önündeki anlaşmazlığın ardından ilişkiler zaman içinde yeniden düzeldi.Trump ile Musk yeniden yakınlaştıMusk son dönemde yeniden Trump'ın çevresindeki önemli teknoloji yöneticileri arasında görünmeye başladı.Washington Post'un aktardığına göre Musk, bu hafta Beyaz Saray'da düzenlenen ve yapay zekâ güvenliğinin ele alındığı toplantıda diğer teknoloji yöneticileriyle birlikte Trump'la bir araya geldi.Project Meridian görevi ise bu yakınlaşmanın ardından Musk'ı yeniden doğrudan ABD yönetiminin çalışmalarına dahil ediyor.Ancak Musk'ın yeni pozisyonu, daha önce DOGE döneminde üstlendiği geniş kapsamlı görevden farklı olacak. Teknoloji milyarderi bu kez Pentagon'ın geleceğin savaş alanları ve askeri teknolojileri üzerine yürüttüğü 120 günlük özel bir çalışmada danışmanlık ve eş liderlik görevi üstlenecek.Pentagon geleceğin savaşına hazırlanıyorProject Meridian, Pentagon'ın açıkladığı daha geniş kapsamlı teknolojik dönüşüm planının parçalarından biri.Hegseth aynı konuşmada otonom sistemler ve insansız savaş teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir yapılanmayı da duyurdu. Pentagon yönetimi, yapay zekâ, robotik sistemler ve insansız platformların geleceğin savaşlarında giderek daha belirleyici hale geleceğini değerlendiriyor.Musk, Luckey ve Gingrich'in yöneteceği çalışma ise bu dönüşümün daha uzun vadeli bölümüne odaklanacak.Ekibin hazırlayacağı raporun, ABD ordusunun önümüzdeki yıllarda hangi teknolojilere yatırım yapması, hangi savaş alanlarına hazırlanması ve hangi yeni askeri kabiliyetleri geliştirmesi gerektiğine ilişkin öneriler içermesi bekleniyor.

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