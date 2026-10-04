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Cibuti'deki Yemenli mülteci kampında sağlık alarmı: Şüpheli kolera vakaları görüldü
Cibuti'deki Yemenli mülteci kampında sağlık alarmı: Şüpheli kolera vakaları görüldü
Sputnik Türkiye
Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetleri artarken... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T17:33+0300
2026-10-04T17:33+0300
dünya
cibuti
yemen
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
kolera
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Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor.Ulusal basındaki haberlere göre, Yemen'den kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetlerinin yaygınlaşmasının yanı sıra şüpheli kolera vakaları görüldü.Obock'taki mülteci kampının tek sağlık merkezine başvuran hasta sayısı günlük ortalama 30-35'ten 120-130'a yükseldi.Kampta çocuklar ve yetişkinler arasında özellikle ishal ve bulantı şikayetleri artarken, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.Yalnızca bir doktor, bir sağlık görevlisi ve bir eczacının hizmet verdiği sağlık merkezinde, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildirildi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Obock bölgesindeki mülteci yerleşimlerinde artan nüfusun sağlık, su ve sanitasyon hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/fransa-lise-eylemleri-hasar-sebebiyle-500-okulda-egitime-ara-verildi-1109281674.html
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cibuti, yemen, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kolera
cibuti, yemen, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kolera

Cibuti'deki Yemenli mülteci kampında sağlık alarmı: Şüpheli kolera vakaları görüldü

17:33 04.10.2026
© AP Photo / Guirreh MouminYemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor.
Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Guirreh Moumin
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Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetleri artarken şüpheli kolera vakaları görüldü. Kampta 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Yemen'den kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetlerinin yaygınlaşmasının yanı sıra şüpheli kolera vakaları görüldü.
Obock'taki mülteci kampının tek sağlık merkezine başvuran hasta sayısı günlük ortalama 30-35'ten 120-130'a yükseldi.
Kampta çocuklar ve yetişkinler arasında özellikle ishal ve bulantı şikayetleri artarken, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Yalnızca bir doktor, bir sağlık görevlisi ve bir eczacının hizmet verdiği sağlık merkezinde, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Obock bölgesindeki mülteci yerleşimlerinde artan nüfusun sağlık, su ve sanitasyon hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor.
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