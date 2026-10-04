https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/cibutideki-yemenli-multeci-kampinda-saglik-alarmi-supheli-kolera-vakalari-goruldu-1109281976.html

Cibuti'deki Yemenli mülteci kampında sağlık alarmı: Şüpheli kolera vakaları görüldü

Cibuti'deki Yemenli mülteci kampında sağlık alarmı: Şüpheli kolera vakaları görüldü

Sputnik Türkiye

Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetleri artarken... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T17:33+0300

2026-10-04T17:33+0300

2026-10-04T17:33+0300

dünya

cibuti

yemen

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

kolera

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Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor.Ulusal basındaki haberlere göre, Yemen'den kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetlerinin yaygınlaşmasının yanı sıra şüpheli kolera vakaları görüldü.Obock'taki mülteci kampının tek sağlık merkezine başvuran hasta sayısı günlük ortalama 30-35'ten 120-130'a yükseldi.Kampta çocuklar ve yetişkinler arasında özellikle ishal ve bulantı şikayetleri artarken, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.Yalnızca bir doktor, bir sağlık görevlisi ve bir eczacının hizmet verdiği sağlık merkezinde, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildirildi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Obock bölgesindeki mülteci yerleşimlerinde artan nüfusun sağlık, su ve sanitasyon hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/fransa-lise-eylemleri-hasar-sebebiyle-500-okulda-egitime-ara-verildi-1109281674.html

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cibuti, yemen, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kolera