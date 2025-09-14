https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html

Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı

Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Eferce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-14T18:46+0300

2025-09-14T18:46+0300

2025-09-14T18:51+0300

türki̇ye

bursa

mudanya

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın felaketi

yangın alarmı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099359152_0:70:281:228_1920x0_80_0_0_25b830a2368e9ce286510d24f022d83d.jpg

Bursa Mudanya’da çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Henüz can kaybı veya büyük çaplı zarar bilgisi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/denizlide-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlerle-mucadele-ediyor-1099297975.html

türki̇ye

bursa

mudanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, mudanya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı