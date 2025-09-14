Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html
Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı
Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Eferce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Bursa Mudanya’da çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Henüz can kaybı veya büyük çaplı zarar bilgisi paylaşılmadı.
Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı

18:46 14.09.2025 (güncellendi: 18:51 14.09.2025)
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Eferce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangına müdahale ediyor.
Bursa Mudanya’da çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Henüz can kaybı veya büyük çaplı zarar bilgisi paylaşılmadı.
