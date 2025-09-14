Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html
18:46 14.09.2025 (güncellendi: 18:51 14.09.2025)
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Eferce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangına müdahale ediyor.
Bursa Mudanya’da çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Henüz can kaybı veya büyük çaplı zarar bilgisi paylaşılmadı.