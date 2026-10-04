https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/binicilikte-cumhurbaskanligi-kupasi-sahibini-buldu-zirve-selahattin-yarkin-altindagin-1109282348.html
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu: Zirve Selahattin Yarkın Altındağ'ın
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu: Zirve Selahattin Yarkın Altındağ'ın
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Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Selahattin Yarkın Altındağ kazandı. Ankara Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen ve engel atlamanın en prestijli... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T17:58+0300
2026-10-04T17:58+0300
2026-10-04T17:58+0300
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Binicilik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası engel atlama yarışları tamamlandı. Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, biniciler 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmak için mücadele etti.Kıyasıya geçen yarışların ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Bettina" isimli atıyla Selahattin Yarkın Altındağ kazandı.Yarışma genelinde ilk 5 sırayı elde eden biniciler ve atları ise şu şekilde:Ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildiYarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Binicilere ödüllerini; Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı Mustafa Çelik ve Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel ile diğer protokol üyeleri takdim etti.
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Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu: Zirve Selahattin Yarkın Altındağ'ın
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Selahattin Yarkın Altındağ kazandı. Ankara Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen ve engel atlamanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan yarışmada dereceye giren sporcular belli oldu.
Binicilik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Kupası engel atlama yarışları tamamlandı. Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, biniciler 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmak için mücadele etti.
Kıyasıya geçen yarışların ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Bettina" isimli atıyla Selahattin Yarkın Altındağ kazandı.
Yarışma genelinde ilk 5 sırayı elde eden biniciler ve atları ise şu şekilde:
Birinci: Selahattin Yarkın Altındağ, "Bettina" adlı atıyla,
İkinci: Osman Şen, Nagano" adlı atıyla
Üçüncü: Sencer Can, Quintus-L isimli atıyla
Dördüncü: Richard Grom, "Air Force One 19" isimli atıyla
Beşinci: Hulki Karagülle, "Ricard De Muze" adlı atıyla
Ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi
Yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Binicilere ödüllerini; Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı Mustafa Çelik ve Ankara Atlı Spor Kulübü Başkanı Erol Özel ile diğer protokol üyeleri takdim etti.