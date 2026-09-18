Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/dogalgazda-kademeye-dikkat-limiti-asanin-faturasi-yukselecek-1108847854.html
Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek
Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek
Sputnik Türkiye
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden açılacak ama uzmanlar 'kademe' uyarısında bulunuyor. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırını aşan... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T09:41+0300
2026-09-18T09:41+0300
ekonomi̇
doğalgaz
doğal gaz
fatura
kullanım oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/19/1043652330_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_aa9e3f66614f25cd53950ef2648af8c2.jpg
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketiminde artış yaşanırken, 'kademeli sistem'e dikkat çekildi. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırlarının aşılması durumunda ise yüksek faturalarla karşı karşıya kalınabilir. Faturalarda yalnızca aşan kısım değil ayın tüm tüketiminin yüksek kademeden ücretlendirileceğinin altı çizilirken, kademe 1 ve kademe 2 arasındaki fark yüzde 70'i bulunuyor. İki kademe arasındaki fark yüzde 70'i buluyorTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70’e ulaşıyor. Nihai faturaya sistem kullanım bedeli ve vergiler de ekleniyor.İllere göre farklılık gösteriyorTüketim sınırları illerin iklim şartları ve geçmiş tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Erzurum’da ise aralık limiti 319,60 metreküpe çıkıyor. Fatura iki farklı ayı kapsıyorsa her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına tüketim belirleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/dogalgaz-aboneliginde-yeni-donem-baglanti-bedeli-taksit-ve-muafiyet-kurallari-degisti-1103684297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/19/1043652330_184:0:933:562_1920x0_80_0_0_4651bda586ec1a4352b5ae6a6c535de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, doğal gaz, fatura, kullanım oranı
doğalgaz, doğal gaz, fatura, kullanım oranı

Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek

09:41 18.09.2026
© AADoğalgaz faturası
Doğalgaz faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
Abone ol
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden açılacak ama uzmanlar 'kademe' uyarısında bulunuyor. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırını aşan tüketiciler yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilir,.
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketiminde artış yaşanırken, 'kademeli sistem'e dikkat çekildi. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırlarının aşılması durumunda ise yüksek faturalarla karşı karşıya kalınabilir. Faturalarda yalnızca aşan kısım değil ayın tüm tüketiminin yüksek kademeden ücretlendirileceğinin altı çizilirken, kademe 1 ve kademe 2 arasındaki fark yüzde 70'i bulunuyor.

İki kademe arasındaki fark yüzde 70'i buluyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70’e ulaşıyor. Nihai faturaya sistem kullanım bedeli ve vergiler de ekleniyor.

İllere göre farklılık gösteriyor

Tüketim sınırları illerin iklim şartları ve geçmiş tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Erzurum’da ise aralık limiti 319,60 metreküpe çıkıyor. Fatura iki farklı ayı kapsıyorsa her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına tüketim belirleniyor.
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
EKONOMİ
Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bağlantı bedeli, taksit ve muafiyet kuralları değişti
21 Şubat, 10:24

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала