https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/dogalgazda-kademeye-dikkat-limiti-asanin-faturasi-yukselecek-1108847854.html
Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek
Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek
Sputnik Türkiye
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden açılacak ama uzmanlar 'kademe' uyarısında bulunuyor. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırını aşan... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T09:41+0300
2026-09-18T09:41+0300
2026-09-18T09:41+0300
ekonomi̇
doğalgaz
doğal gaz
fatura
kullanım oranı
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Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketiminde artış yaşanırken, 'kademeli sistem'e dikkat çekildi. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırlarının aşılması durumunda ise yüksek faturalarla karşı karşıya kalınabilir. Faturalarda yalnızca aşan kısım değil ayın tüm tüketiminin yüksek kademeden ücretlendirileceğinin altı çizilirken, kademe 1 ve kademe 2 arasındaki fark yüzde 70'i bulunuyor. İki kademe arasındaki fark yüzde 70'i buluyorTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70’e ulaşıyor. Nihai faturaya sistem kullanım bedeli ve vergiler de ekleniyor.İllere göre farklılık gösteriyorTüketim sınırları illerin iklim şartları ve geçmiş tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Erzurum’da ise aralık limiti 319,60 metreküpe çıkıyor. Fatura iki farklı ayı kapsıyorsa her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına tüketim belirleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/dogalgaz-aboneliginde-yeni-donem-baglanti-bedeli-taksit-ve-muafiyet-kurallari-degisti-1103684297.html
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doğalgaz, doğal gaz, fatura, kullanım oranı
doğalgaz, doğal gaz, fatura, kullanım oranı
Doğalgazda 'kademe'ye dikkat: Limiti aşanın faturası yükselecek
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden açılacak ama uzmanlar 'kademe' uyarısında bulunuyor. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırını aşan tüketiciler yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilir,.
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketiminde artış yaşanırken, 'kademeli sistem'e dikkat çekildi. İllere ve aylara göre değişen tüketim sınırlarının aşılması durumunda ise yüksek faturalarla karşı karşıya kalınabilir. Faturalarda yalnızca aşan kısım değil ayın tüm tüketiminin yüksek kademeden ücretlendirileceğinin altı çizilirken, kademe 1 ve kademe 2 arasındaki fark yüzde 70'i bulunuyor.
İki kademe arasındaki fark yüzde 70'i buluyor
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70’e ulaşıyor. Nihai faturaya sistem kullanım bedeli ve vergiler de ekleniyor.
İllere göre farklılık gösteriyor
Tüketim sınırları illerin iklim şartları ve geçmiş tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Erzurum’da ise aralık limiti 319,60 metreküpe çıkıyor. Fatura iki farklı ayı kapsıyorsa her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına tüketim belirleniyor.