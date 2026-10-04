Askeri uzman Sukonkin: Rusya'nın bombardımanları artırma kararı Kiev için son derece sarsıcı olacak
© AP Photo / Francisco SecoUkrayna itfaiyecileri Kiev'de
© AP Photo / Francisco Seco
Abone ol
Rus askeri uzman Sukonkin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine yönelik saldırıları artırma kararını değerlendirerek, savunma sanayi işletmeleri ile kritik altyapının sistemli olarak imha edilmesinin Kiev için son derece sarsıcı olacağını belirtti.
Rus askeri uzman Aleksey Sukonkin, savunma sanayi ve ilgili altyapının sistematik olarak yıkılmasının Kiev için mutlaka acı verici olacağını ifade etti.
Tek bir fabrikayı vurmanın sadece o tesisi etkilediğini belirten uzman, veri merkezlerinin hedef alınmasının ise finans sektörü, trafik yönetimi, güvenlik kameraları ve elektronik belge yönetimi gibi devlet yönetim sistemlerinin genelinde topyekün bir durmaya yol açtığını kaydetti.
Tek bir fabrikayı vurmanın sadece o tesisi etkilediğini belirten uzman, veri merkezlerinin hedef alınmasının ise finans sektörü, trafik yönetimi, güvenlik kameraları ve elektronik belge yönetimi gibi devlet yönetim sistemlerinin genelinde topyekün bir durmaya yol açtığını kaydetti.
Köprüler ve enerji hatlarının stratejik önemi
Enerji altyapısının yanı sıra artık Kiev'deki köprülerin de hedef alındığına dikkat çeken Sukonkin, bunun sadece güzel görüntüler için yapılmadığını vurguladı.
Rus uzman, köprülerin vurulmasının en kalabalık ve en çok askeri işletmeyi barındıran başkentteki ulaşım iletişimini kesme amacı taşıdığını belirtti.
Sukonkin, köprülerin tamamen yıkılmasa bile düzenli saldırılar sonucunda hizmet dışı bırakılmasının Ukrayna'nın askeri potansiyelini daha da düşüreceğini ve bu adımların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin zaferi yakınlaştıracağını ifade etti.
Rus uzman, köprülerin vurulmasının en kalabalık ve en çok askeri işletmeyi barındıran başkentteki ulaşım iletişimini kesme amacı taşıdığını belirtti.
Sukonkin, köprülerin tamamen yıkılmasa bile düzenli saldırılar sonucunda hizmet dışı bırakılmasının Ukrayna'nın askeri potansiyelini daha da düşüreceğini ve bu adımların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin zaferi yakınlaştıracağını ifade etti.