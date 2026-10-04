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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/askeri-uzman-sukonkin-rusyanin-bombardimanlari-artirma-karari-kiev-icin-son-derece-sarsici-olacak-1109279879.html
Askeri uzman Sukonkin: Rusya'nın bombardımanları artırma kararı Kiev için son derece sarsıcı olacak
Askeri uzman Sukonkin: Rusya'nın bombardımanları artırma kararı Kiev için son derece sarsıcı olacak
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Sukonkin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine yönelik saldırıları artırma kararını değerlendirerek... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T16:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya
ukrayna
rus ordusu
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Rus askeri uzman Aleksey Sukonkin, savunma sanayi ve ilgili altyapının sistematik olarak yıkılmasının Kiev için mutlaka acı verici olacağını ifade etti.Tek bir fabrikayı vurmanın sadece o tesisi etkilediğini belirten uzman, veri merkezlerinin hedef alınmasının ise finans sektörü, trafik yönetimi, güvenlik kameraları ve elektronik belge yönetimi gibi devlet yönetim sistemlerinin genelinde topyekün bir durmaya yol açtığını kaydetti.Köprüler ve enerji hatlarının stratejik önemiEnerji altyapısının yanı sıra artık Kiev'deki köprülerin de hedef alındığına dikkat çeken Sukonkin, bunun sadece güzel görüntüler için yapılmadığını vurguladı. Rus uzman, köprülerin vurulmasının en kalabalık ve en çok askeri işletmeyi barındıran başkentteki ulaşım iletişimini kesme amacı taşıdığını belirtti. Sukonkin, köprülerin tamamen yıkılmasa bile düzenli saldırılar sonucunda hizmet dışı bırakılmasının Ukrayna'nın askeri potansiyelini daha da düşüreceğini ve bu adımların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin zaferi yakınlaştıracağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
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kiev, rusya, ukrayna, rus ordusu, özel askeri harekat
kiev, rusya, ukrayna, rus ordusu, özel askeri harekat

Askeri uzman Sukonkin: Rusya'nın bombardımanları artırma kararı Kiev için son derece sarsıcı olacak

16:11 04.10.2026
© AP Photo / Francisco SecoUkrayna itfaiyecileri Kiev'de
Ukrayna itfaiyecileri Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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Rus askeri uzman Sukonkin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine yönelik saldırıları artırma kararını değerlendirerek, savunma sanayi işletmeleri ile kritik altyapının sistemli olarak imha edilmesinin Kiev için son derece sarsıcı olacağını belirtti.
Rus askeri uzman Aleksey Sukonkin, savunma sanayi ve ilgili altyapının sistematik olarak yıkılmasının Kiev için mutlaka acı verici olacağını ifade etti.

Tek bir fabrikayı vurmanın sadece o tesisi etkilediğini belirten uzman, veri merkezlerinin hedef alınmasının ise finans sektörü, trafik yönetimi, güvenlik kameraları ve elektronik belge yönetimi gibi devlet yönetim sistemlerinin genelinde topyekün bir durmaya yol açtığını kaydetti.

Köprüler ve enerji hatlarının stratejik önemi

Enerji altyapısının yanı sıra artık Kiev'deki köprülerin de hedef alındığına dikkat çeken Sukonkin, bunun sadece güzel görüntüler için yapılmadığını vurguladı.

Rus uzman, köprülerin vurulmasının en kalabalık ve en çok askeri işletmeyi barındıran başkentteki ulaşım iletişimini kesme amacı taşıdığını belirtti.

Sukonkin, köprülerin tamamen yıkılmasa bile düzenli saldırılar sonucunda hizmet dışı bırakılmasının Ukrayna'nın askeri potansiyelini daha da düşüreceğini ve bu adımların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin zaferi yakınlaştıracağını ifade etti.
Rus hava savunma füze sistemi Buk-M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi
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