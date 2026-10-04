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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/askeri-uzman-sinyuginden-carpici-analiz-kiev-neyi-amacliyor-1109281550.html
Askeri uzman Sinyugin'den çarpıcı analiz: Kiev neyi amaçlıyor?
Askeri uzman Sinyugin'den çarpıcı analiz: Kiev neyi amaçlıyor?
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artıracağını açıklaması ve Rus Savunma Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtı yorumlayan Sinyugin, Moskova'nın... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T17:25+0300
2026-10-04T17:25+0300
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Rus uzman Aleksandr Sinyugin, Ukrayna yönetiminin saldırıları artırma girişimlerini değerlendirerek, Kiev'in asıl amacının çatışmayı tırmandırarak Avrupalı askeri güçleri sahaya çekmek ve bu sayede varlığını sürdürmek olduğunu belirtti.Sputnik'e konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisi yazarı ve askeri uzman Aleksandr Sinyugin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarının arkasında Rusya'nın daha sert ve güçlü silahlarla yanıt vermesini tetikleyerek Avrupalı sponsorlarını daha kararlı adımlar atmaya zorlama stratejisi bulunduğunu kaydetti.Rusya'nın öncelikli hedefleri: Enerji ve lojistik tesisleriRus Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki süreçte özellikle enerji, ulaşım altyapısı ve köprüler üzerine yoğunlaşacağını belirten uzman, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler gibi kritik hatlarının da hedef alındığını hatırlattı. Şu an için Geran dronlarıyla bu yapıları yıkmanın zorluğuna değinen Sinyugin, yakın gelecekte ana hedeflerin elektrik trafo merkezleri, demir yolu lokomotifleri ve sevkiyat yolları olacağını vurguladı. Ayrıca sunucu ve veri merkezlerinin vurulmasının da Ukrayna'nın haberleşme sisteminde ciddi bir istikrarsızlık yarattığını ekledi.Savunma sanayi ve onarım kapasitesine darbeUkrayna'nın askeri teçhizat onarımını ve üretimini sürdürmesinin giderek zorlaştığına işaret eden Sinyugin, uçak gibi karmaşık sistemlerin onarımı için Avrupa ülkelerine bağımlı hale gelindiğini belirtti.Her ne kadar insansız hava aracı üretimi Polonya, Finlandiya ve Romanya gibi ülkelere kaydırılsa da, bu mühimmatın Ukrayna içinde depolanmak ve dağıtılmak zorunda olduğunu ifade eden uzman, Rus istihbaratının bu depoları başarıyla imha ettiğini söyledi.Sinyugin, lojistik hatların ve tedarik zincirlerinin sistemli bir şekilde zarar görmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hem taarruz hem de savunma potansiyelini kaçınılmaz olarak düşüreceğini ve bunun Rus ordusunun ilerleyişini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rus-uzman-kamkinden-steinmeiere-afd-elestirisi-weimar-benzetmesi-carpitma-1109280551.html
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kiev, ukrayna, rusya, sputnik, arsenal oteçestva, rus silahlı kuvvetleri

Askeri uzman Sinyugin'den çarpıcı analiz: Kiev neyi amaçlıyor?

17:25 04.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine saldırıları artıracağını açıklaması ve Rus Savunma Bakanlığı'nın buna verdiği yanıtı yorumlayan Sinyugin, Moskova'nın Kiev'e askeri anlamda ciddi bir darbe vurduğunun altını çizdi.
Rus uzman Aleksandr Sinyugin, Ukrayna yönetiminin saldırıları artırma girişimlerini değerlendirerek, Kiev'in asıl amacının çatışmayı tırmandırarak Avrupalı askeri güçleri sahaya çekmek ve bu sayede varlığını sürdürmek olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan 'Arsenal Oteçestva' dergisi yazarı ve askeri uzman Aleksandr Sinyugin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarının arkasında Rusya'nın daha sert ve güçlü silahlarla yanıt vermesini tetikleyerek Avrupalı sponsorlarını daha kararlı adımlar atmaya zorlama stratejisi bulunduğunu kaydetti.

Rusya'nın öncelikli hedefleri: Enerji ve lojistik tesisleri

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki süreçte özellikle enerji, ulaşım altyapısı ve köprüler üzerine yoğunlaşacağını belirten uzman, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler gibi kritik hatlarının da hedef alındığını hatırlattı.

Şu an için Geran dronlarıyla bu yapıları yıkmanın zorluğuna değinen Sinyugin, yakın gelecekte ana hedeflerin elektrik trafo merkezleri, demir yolu lokomotifleri ve sevkiyat yolları olacağını vurguladı. Ayrıca sunucu ve veri merkezlerinin vurulmasının da Ukrayna'nın haberleşme sisteminde ciddi bir istikrarsızlık yarattığını ekledi.

Savunma sanayi ve onarım kapasitesine darbe

Ukrayna'nın askeri teçhizat onarımını ve üretimini sürdürmesinin giderek zorlaştığına işaret eden Sinyugin, uçak gibi karmaşık sistemlerin onarımı için Avrupa ülkelerine bağımlı hale gelindiğini belirtti.

Her ne kadar insansız hava aracı üretimi Polonya, Finlandiya ve Romanya gibi ülkelere kaydırılsa da, bu mühimmatın Ukrayna içinde depolanmak ve dağıtılmak zorunda olduğunu ifade eden uzman, Rus istihbaratının bu depoları başarıyla imha ettiğini söyledi.

Sinyugin, lojistik hatların ve tedarik zincirlerinin sistemli bir şekilde zarar görmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hem taarruz hem de savunma potansiyelini kaçınılmaz olarak düşüreceğini ve bunun Rus ordusunun ilerleyişini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.
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