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Antalya'da oto galerideki araçları kundaklayan şüpheli tutuklandı
Antalya'da oto galerideki araçları kundaklayan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisinde bulunan 6 aracı benzin dökerek ateşe veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya-Alanya D400 karayolu Yeni Mahalle mevkisindeki bir otomobil galerisine benzin bidonuyla gelen bir kişi park halindeki 6 otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek araçları ateşe verdi ve olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 6 araç kullanılamaz hale geldi.Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan şüpheli Serkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin elindeki bidonla araçların yanına gelmesi, üzerlerine benzin döküp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaşması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bursada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1109280677.html
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antalya, kundaklama, galeri
antalya, kundaklama, galeri

Antalya'da oto galerideki araçları kundaklayan şüpheli tutuklandı

21:21 04.10.2026
© AA / Servet TümerAntalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AA / Servet Tümer
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisinde bulunan 6 aracı benzin dökerek ateşe veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya-Alanya D400 karayolu Yeni Mahalle mevkisindeki bir otomobil galerisine benzin bidonuyla gelen bir kişi park halindeki 6 otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek araçları ateşe verdi ve olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan şüpheli Serkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin elindeki bidonla araçların yanına gelmesi, üzerlerine benzin döküp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaşması yer aldı.
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