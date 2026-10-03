Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon soruşturması' açıklaması: 'Kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin'

(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor (Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor

Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz

Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak

Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak

(Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin (Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin

(Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz (Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz

(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor (Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor

Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin

İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak