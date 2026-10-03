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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon soruşturması' açıklaması: 'Kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon soruşturması' açıklaması: 'Kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon soruşturması' açıklaması: 'Kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin'

17:39 03.10.2026 (güncellendi: 18:08 03.10.2026)
© AA / TCCB/Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AA / TCCB/Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor
Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz
Terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak
Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak
(Fon soruşturması) Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, ikinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin
(Fon soruşturması) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz
(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor
Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin
İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak
Türkiye ekonomisi, bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir
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