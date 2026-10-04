https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/taylandda-seller-32-milyondan-fazla-kisiyi-etkiledi-1109283205.html

Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi

Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi

Sputnik Türkiye

Tayland'da 16 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller, 1.17 milyondan fazla hanede yaşayan 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T18:12+0300

2026-10-04T18:12+0300

2026-10-04T18:12+0300

dünya

tayland

bangkok

sel

can kaybı

yağmur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109283029_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b07a06303e4af1906ecb09873825c72c.jpg

Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 1.17 milyondan fazla hane etkilendi.Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana devam eden kuvvetli yağışlar, başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor.Seller, ülke genelinde 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi.Son veriler, ülkedeki sellerin etkisinin kısmen azaldığını da gösterdi. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/israil-eski-savunma-bakani-liberman-trumptan-sonraki-abd-baskani-filistin-devletini-taniyacak-1109282713.html

tayland

bangkok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, bangkok, sel, can kaybı, yağmur