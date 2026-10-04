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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/taylandda-seller-32-milyondan-fazla-kisiyi-etkiledi-1109283205.html
Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi
Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi
Sputnik Türkiye
Tayland'da 16 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller, 1.17 milyondan fazla hanede yaşayan 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T18:12+0300
2026-10-04T18:12+0300
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tayland
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sel
can kaybı
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Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 1.17 milyondan fazla hane etkilendi.Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana devam eden kuvvetli yağışlar, başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor.Seller, ülke genelinde 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi.Son veriler, ülkedeki sellerin etkisinin kısmen azaldığını da gösterdi. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/israil-eski-savunma-bakani-liberman-trumptan-sonraki-abd-baskani-filistin-devletini-taniyacak-1109282713.html
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tayland, bangkok, sel, can kaybı, yağmur
tayland, bangkok, sel, can kaybı, yağmur

Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi

18:12 04.10.2026
© AP Photo / Sakchai LalitTayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi
Tayland'da seller 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller, 1.17 milyondan fazla hanede yaşayan 3.2 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Ülkede seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 1.17 milyondan fazla hane etkilendi.
Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana devam eden kuvvetli yağışlar, başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor.
Seller, ülke genelinde 1 milyon 171 bin 165 hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi.
Son veriler, ülkedeki sellerin etkisinin kısmen azaldığını da gösterdi.
Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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