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AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:10+0300
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Ege'de gece saatlerinde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03:48 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 6.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/sanliurfa-depremi-sonrasi-bozova-fayi-icin-uzmanindan-kritik-uyari-7-buyuklugune-varan-deprem-1109024609.html
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ege denizi, ege, afad
ege denizi, ege, afad

AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde deprem

09:10 04.10.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
© Fotoğraf
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AFAD Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ege'de gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03:48 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 6.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.
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