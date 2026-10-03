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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tucker-carlson-kiev-nukleer-silaha-sahip-olsaydi-satardi-1109250597.html
Tucker Carlson: Kiev nükleer silaha sahip olsaydı satardı
Tucker Carlson: Kiev nükleer silaha sahip olsaydı satardı
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’daki yolsuzluğun boyutuna dikkat çekerek Kiev rejiminin nükleer silahlara sahip olması halinde bunları kazanç uğruna... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
tucker carlson
abd
ukrayna
kiev
yolsuzluk
nükleer silah
avrupa
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki yolsuzluk ve ülkenin geçmişte sahip olduğu nükleer silahlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna’yı “Avrupa’nın en fazla yolsuzluğa bulaşmış ülkesi” olarak nitelendiren Carlson, “Ukrayna, nükleer silahlarını şimdiye kadar dünyanın dört bir yanındaki güvenilmez unsurlara satmış olabilirdi” ifadelerini kullandı.Carlson, bu durumun ABD’nin Ukrayna’yı nükleer silahlardan vazgeçmeye “zorlamasının” nedenlerinden biri olduğunu savundu.Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Kiev, önemli bir nükleer cephaneliği miras almıştı. Ancak 1994'te Ukrayna, Budapeşte Mutabakatı'nı imzalayarak, başta ABD olmak üzere diğer imza sahibi ülkelerden güvenliğini sağlama sözü karşılığında dünyanın üçüncü büyük kitle imha silahı stokundan vazgeçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ve-ukrayna-kritik-mineraller-alaninda-ilk-anlasmayi-imzaladi-1109249821.html
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tucker carlson, abd, ukrayna, kiev, yolsuzluk, nükleer silah, avrupa
tucker carlson, abd, ukrayna, kiev, yolsuzluk, nükleer silah, avrupa

Tucker Carlson: Kiev nükleer silaha sahip olsaydı satardı

00:34 03.10.2026
Tucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’daki yolsuzluğun boyutuna dikkat çekerek Kiev rejiminin nükleer silahlara sahip olması halinde bunları kazanç uğruna “isteyen herkese” satabileceğini belirtti.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki yolsuzluk ve ülkenin geçmişte sahip olduğu nükleer silahlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna’yı “Avrupa’nın en fazla yolsuzluğa bulaşmış ülkesi” olarak nitelendiren Carlson, “Ukrayna, nükleer silahlarını şimdiye kadar dünyanın dört bir yanındaki güvenilmez unsurlara satmış olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Carlson, bu durumun ABD’nin Ukrayna’yı nükleer silahlardan vazgeçmeye “zorlamasının” nedenlerinden biri olduğunu savundu.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Kiev, önemli bir nükleer cephaneliği miras almıştı. Ancak 1994'te Ukrayna, Budapeşte Mutabakatı'nı imzalayarak, başta ABD olmak üzere diğer imza sahibi ülkelerden güvenliğini sağlama sözü karşılığında dünyanın üçüncü büyük kitle imha silahı stokundan vazgeçmişti.
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