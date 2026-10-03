https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tucker-carlson-kiev-nukleer-silaha-sahip-olsaydi-satardi-1109250597.html

Tucker Carlson: Kiev nükleer silaha sahip olsaydı satardı

Tucker Carlson: Kiev nükleer silaha sahip olsaydı satardı

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Ukrayna’daki yolsuzluğun boyutuna dikkat çekerek Kiev rejiminin nükleer silahlara sahip olması halinde bunları kazanç uğruna... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

kiev

yolsuzluk

nükleer silah

avrupa

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki yolsuzluk ve ülkenin geçmişte sahip olduğu nükleer silahlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna’yı “Avrupa’nın en fazla yolsuzluğa bulaşmış ülkesi” olarak nitelendiren Carlson, “Ukrayna, nükleer silahlarını şimdiye kadar dünyanın dört bir yanındaki güvenilmez unsurlara satmış olabilirdi” ifadelerini kullandı.Carlson, bu durumun ABD’nin Ukrayna’yı nükleer silahlardan vazgeçmeye “zorlamasının” nedenlerinden biri olduğunu savundu.Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Kiev, önemli bir nükleer cephaneliği miras almıştı. Ancak 1994'te Ukrayna, Budapeşte Mutabakatı'nı imzalayarak, başta ABD olmak üzere diğer imza sahibi ülkelerden güvenliğini sağlama sözü karşılığında dünyanın üçüncü büyük kitle imha silahı stokundan vazgeçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ve-ukrayna-kritik-mineraller-alaninda-ilk-anlasmayi-imzaladi-1109249821.html

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tucker carlson, abd, ukrayna, kiev, yolsuzluk, nükleer silah, avrupa