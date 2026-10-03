https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/trump-abd-uzay-komutanligi-icin-korgeneral-milleri-aday-gosterdi-1109251250.html
Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi
Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) başına aday gösterdi. Miller'ın göreve... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T04:06+0300
2026-10-03T04:06+0300
2026-10-03T05:07+0300
dünya
abd
david miller
donald trump
uzay komutanlığı
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ABD Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın adaylığına ilişkin duyuruyu yaptığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Miller'ın ABD Uzay Komutanlığı komutanlığına atanmak üzere general rütbesine yükseltileceği belirtildi.Miller Pentagon'da uzay operasyonlarını yürütüyorHalen Pentagon'daki uzay operasyonları karargahında görev yapan Miller, Strateji, Planlar, Programlar ve Gereksinimlerden Sorumlu Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.Miller'ın Senato tarafından onaylanması halinde, merkezi Colorado'daki Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ABD Uzay Komutanlığı'nın başına geçmesi bekleniyor.SPACECOM, ABD'nin uzay alanındaki askeri operasyonlarından sorumlu birleşik muharip komutanlık olarak görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-baskani-trumptan-caatsa-aciklamasi-1109249952.html
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abd, david miller, donald trump, uzay komutanlığı
abd, david miller, donald trump, uzay komutanlığı
Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi
04:06 03.10.2026 (güncellendi: 05:07 03.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) başına aday gösterdi. Miller'ın göreve başlayabilmesi için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor.
ABD Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın adaylığına ilişkin duyuruyu yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Miller'ın ABD Uzay Komutanlığı komutanlığına atanmak üzere general rütbesine yükseltileceği belirtildi.
Miller Pentagon'da uzay operasyonlarını yürütüyor
Halen Pentagon'daki uzay operasyonları karargahında görev yapan Miller, Strateji, Planlar, Programlar ve Gereksinimlerden Sorumlu Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
Miller'ın Senato tarafından onaylanması halinde, merkezi Colorado'daki Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ABD Uzay Komutanlığı'nın başına geçmesi bekleniyor.
SPACECOM, ABD'nin uzay alanındaki askeri operasyonlarından sorumlu birleşik muharip komutanlık olarak görev yapıyor.