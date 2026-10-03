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Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi
Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) başına aday gösterdi. Miller'ın göreve... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T04:06+0300
2026-10-03T05:07+0300
dünya
abd
david miller
donald trump
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ABD Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın adaylığına ilişkin duyuruyu yaptığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Miller'ın ABD Uzay Komutanlığı komutanlığına atanmak üzere general rütbesine yükseltileceği belirtildi.Miller Pentagon'da uzay operasyonlarını yürütüyorHalen Pentagon'daki uzay operasyonları karargahında görev yapan Miller, Strateji, Planlar, Programlar ve Gereksinimlerden Sorumlu Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.Miller'ın Senato tarafından onaylanması halinde, merkezi Colorado'daki Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ABD Uzay Komutanlığı'nın başına geçmesi bekleniyor.SPACECOM, ABD'nin uzay alanındaki askeri operasyonlarından sorumlu birleşik muharip komutanlık olarak görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-baskani-trumptan-caatsa-aciklamasi-1109249952.html
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abd, david miller, donald trump, uzay komutanlığı
abd, david miller, donald trump, uzay komutanlığı

Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi

04:06 03.10.2026 (güncellendi: 05:07 03.10.2026)
© AP Photo / Charles DharapakABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
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ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) başına aday gösterdi. Miller'ın göreve başlayabilmesi için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor.
ABD Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. MillerABD Uzay Komutanlığı'nın adaylığına ilişkin duyuruyu yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Miller'ın ABD Uzay Komutanlığı komutanlığına atanmak üzere general rütbesine yükseltileceği belirtildi.

Miller Pentagon'da uzay operasyonlarını yürütüyor

Halen Pentagon'daki uzay operasyonları karargahında görev yapan Miller, Strateji, Planlar, Programlar ve Gereksinimlerden Sorumlu Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
Miller'ın Senato tarafından onaylanması halinde, merkezi Colorado'daki Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ABD Uzay Komutanlığı'nın başına geçmesi bekleniyor.
SPACECOM, ABD'nin uzay alanındaki askeri operasyonlarından sorumlu birleşik muharip komutanlık olarak görev yapıyor.
Erdoğan Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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