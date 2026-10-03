https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/trump-abd-uzay-komutanligi-icin-korgeneral-milleri-aday-gosterdi-1109251250.html

Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi

Trump, ABD Uzay Komutanlığı için Korgeneral Miller’ı aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) başına aday gösterdi. Miller'ın göreve... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T04:06+0300

2026-10-03T04:06+0300

2026-10-03T05:07+0300

dünya

abd

david miller

donald trump

uzay komutanlığı

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ABD Savaş Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uzay Kuvvetleri Korgenerali David N. Miller'ı ABD Uzay Komutanlığı'nın adaylığına ilişkin duyuruyu yaptığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Miller'ın ABD Uzay Komutanlığı komutanlığına atanmak üzere general rütbesine yükseltileceği belirtildi.Miller Pentagon'da uzay operasyonlarını yürütüyorHalen Pentagon'daki uzay operasyonları karargahında görev yapan Miller, Strateji, Planlar, Programlar ve Gereksinimlerden Sorumlu Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.Miller'ın Senato tarafından onaylanması halinde, merkezi Colorado'daki Peterson Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ABD Uzay Komutanlığı'nın başına geçmesi bekleniyor.SPACECOM, ABD'nin uzay alanındaki askeri operasyonlarından sorumlu birleşik muharip komutanlık olarak görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-baskani-trumptan-caatsa-aciklamasi-1109249952.html

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abd, david miller, donald trump, uzay komutanlığı