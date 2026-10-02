https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-baskani-trumptan-caatsa-aciklamasi-1109249952.html
ABD Başkanı Trump'tan CAATSA açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan CAATSA açıklaması
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda kendisine yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T23:33+0300
2026-10-02T23:33+0300
2026-10-02T23:33+0300
dünya
türkiye
donald trump
abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
abd
türkiye cumhuriyeti
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerine vurgu yaparak yanıt verdi.Trump, “Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi, o benim arkadaşım. Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim'' ifadelerini kullandı.CAATSA nedir?CAATSA, İngilizce 'Countering America's Adversaries Through Sanctions Act' ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesi, 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası' şeklinde çevrilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abden-abdnin-dizel-restine-sert-tepki-tamamen-reddediyoruz-1109242156.html
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türkiye, donald trump, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), abd, türkiye cumhuriyeti
türkiye, donald trump, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), abd, türkiye cumhuriyeti
ABD Başkanı Trump'tan CAATSA açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda kendisine yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek yanıt verdi. Trump, Erdoğan'la her zaman konuştuğunu ve kendisini mutlu edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerine vurgu yaparak yanıt verdi.
Trump, “Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi, o benim arkadaşım. Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim'' ifadelerini kullandı.
CAATSA, İngilizce 'Countering America's Adversaries Through Sanctions Act' ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesi, 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası' şeklinde çevrilir.