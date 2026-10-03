https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/suudi-arabistanda-fuze-parcalari-dustu-1-yarali-1109251088.html

Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı

Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T03:11+0300

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.Saldırıda fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından parçalarının Yemen sınırına yakın Asir bölgesindeki Ehad Rafide kentine düştüğü kaydedildi. Balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığını bildirdi.Ayrıca Suudi Arabistan, Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html

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