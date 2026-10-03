https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/suudi-arabistanda-fuze-parcalari-dustu-1-yarali-1109251088.html
Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı
Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T03:11+0300
2026-10-03T03:11+0300
2026-10-03T03:11+0300
dünya
suudi arabistan
yemen
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_044bbc3e99501ad6c58645e8d6226e5e.jpg
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.Saldırıda fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından parçalarının Yemen sınırına yakın Asir bölgesindeki Ehad Rafide kentine düştüğü kaydedildi. Balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığını bildirdi.Ayrıca Suudi Arabistan, Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html
suudi arabistan
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979644_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_63665e1ea569c1a96400942a61bb6b39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, yemen, husiler
suudi arabistan, yemen, husiler
Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Saldırıda fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından parçalarının Yemen sınırına yakın Asir bölgesindeki Ehad Rafide kentine düştüğü kaydedildi. Balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıca Suudi Arabistan, Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.