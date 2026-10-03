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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/suudi-arabistanda-fuze-parcalari-dustu-1-yarali-1109251088.html
Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı
Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T03:11+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.Saldırıda fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından parçalarının Yemen sınırına yakın Asir bölgesindeki Ehad Rafide kentine düştüğü kaydedildi. Balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığını bildirdi.Ayrıca Suudi Arabistan, Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html
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suudi arabistan, yemen, husiler
suudi arabistan, yemen, husiler

Suudi Arabistan’da füze parçaları düştü: 1 yaralı

03:11 03.10.2026
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Saldırıda fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından parçalarının Yemen sınırına yakın Asir bölgesindeki Ehad Rafide kentine düştüğü kaydedildi. Balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıca Suudi Arabistan, Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yemen güçleri, Husileri hedef aldığını duyurarak görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
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