https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html

Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı

Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı

Sputnik Türkiye

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin başkenti Sana ile Saada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait noktaları hedef aldığını açıkladı.

2026-10-02T12:13+0300

2026-10-02T12:13+0300

2026-10-02T12:13+0300

dünya

yemen

husiler

ortadoğu

haberler

sana

saada

taiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109231239_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8a55ad6815052ae7c750b4bbaa6a4224.jpg

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid el-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "yüksek değerli hedeflerin" vurulduğunu söyledi. Nezili, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.Ordu sözcüsü ayrıca Saada vilayetinde 11 "yüksek değerli hedefin" hedef alındığını açıkladı ancak kullanılan silahlar veya saldırıların sonuçları hakkında ayrıntı paylaşmadı.Taiz'de çatışmalarYemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.Yemen İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz'deki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.Reuters'ın aktardığı 1 Ekim tarihli görüntüsünde de Taiz'de patlamaların ardından yükselen duman görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntünün, Yemen ordusunun Husilere ait unsurları, ekipmanları ve hareketleri hedef aldığını belirttiği saldırılara ait olduğu bildirildi.Yemen'de neler oluyor?Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

yemen

saada

taiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husiler, ortadoğu, haberler, sana, saada, taiz