Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html
Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Sputnik Türkiye
Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin başkenti Sana ile Saada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait noktaları hedef aldığını açıkladı.
2026-10-02T12:13+0300
2026-10-02T12:13+0300
dünya
yemen
husiler
ortadoğu
haberler
sana
saada
taiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109231239_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8a55ad6815052ae7c750b4bbaa6a4224.jpg
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid el-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "yüksek değerli hedeflerin" vurulduğunu söyledi. Nezili, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.Ordu sözcüsü ayrıca Saada vilayetinde 11 "yüksek değerli hedefin" hedef alındığını açıkladı ancak kullanılan silahlar veya saldırıların sonuçları hakkında ayrıntı paylaşmadı.Taiz'de çatışmalarYemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.Yemen İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz'deki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.Reuters'ın aktardığı 1 Ekim tarihli görüntüsünde de Taiz'de patlamaların ardından yükselen duman görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntünün, Yemen ordusunun Husilere ait unsurları, ekipmanları ve hareketleri hedef aldığını belirttiği saldırılara ait olduğu bildirildi.Yemen'de neler oluyor?Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
yemen
saada
taiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109231239_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_fdf091a0215713b74cac66bcc237e43c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemen, husiler, ortadoğu, haberler, sana, saada, taiz
yemen, husiler, ortadoğu, haberler, sana, saada, taiz

Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı

12:13 02.10.2026
© REUTERS MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED FORCESYemen güçleri, Husileri hedef aldığını duyurarak görüntü paylaştı
Yemen güçleri, Husileri hedef aldığını duyurarak görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© REUTERS MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED FORCES
Abone ol
Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin başkenti Sana ile Saada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait noktaları hedef aldığını açıkladı. Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirilirken, çatışmalarda üst düzey bir Yemenli komutanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid el-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "yüksek değerli hedeflerin" vurulduğunu söyledi. Nezili, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
Ordu sözcüsü ayrıca Saada vilayetinde 11 "yüksek değerli hedefin" hedef alındığını açıkladı ancak kullanılan silahlar veya saldırıların sonuçları hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Taiz'de çatışmalar

Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yemen İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz'deki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reuters'ın aktardığı 1 Ekim tarihli görüntüsünde de Taiz'de patlamaların ardından yükselen duman görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntünün, Yemen ordusunun Husilere ait unsurları, ekipmanları ve hareketleri hedef aldığını belirttiği saldırılara ait olduğu bildirildi.

Yemen'de neler oluyor?

Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.
Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.
Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
DÜNYA
Husiler kimdir? Suudi Arabistan ne durumda? Yemen'deki hareketten Kızıldeniz'in kritik noktalarına
16 Eylül, 09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала