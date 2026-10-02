https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html
Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Sputnik Türkiye
Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin başkenti Sana ile Saada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait noktaları hedef aldığını açıkladı.
2026-10-02T12:13+0300
2026-10-02T12:13+0300
2026-10-02T12:13+0300
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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid el-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "yüksek değerli hedeflerin" vurulduğunu söyledi. Nezili, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.Ordu sözcüsü ayrıca Saada vilayetinde 11 "yüksek değerli hedefin" hedef alındığını açıkladı ancak kullanılan silahlar veya saldırıların sonuçları hakkında ayrıntı paylaşmadı.Taiz'de çatışmalarYemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.Yemen İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz'deki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.Reuters'ın aktardığı 1 Ekim tarihli görüntüsünde de Taiz'de patlamaların ardından yükselen duman görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntünün, Yemen ordusunun Husilere ait unsurları, ekipmanları ve hareketleri hedef aldığını belirttiği saldırılara ait olduğu bildirildi.Yemen'de neler oluyor?Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
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yemen, husiler, ortadoğu, haberler, sana, saada, taiz
yemen, husiler, ortadoğu, haberler, sana, saada, taiz
Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin başkenti Sana ile Saada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait noktaları hedef aldığını açıkladı. Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirilirken, çatışmalarda üst düzey bir Yemenli komutanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid el-Nezili, X hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "yüksek değerli hedeflerin" vurulduğunu söyledi. Nezili, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
Ordu sözcüsü ayrıca Saada vilayetinde 11 "yüksek değerli hedefin" hedef alındığını açıkladı ancak kullanılan silahlar veya saldırıların sonuçları hakkında ayrıntı paylaşmadı.
Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yemen İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz'deki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reuters'ın aktardığı 1 Ekim tarihli görüntüsünde de Taiz'de patlamaların ardından yükselen duman görülüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntünün, Yemen ordusunun Husilere ait unsurları, ekipmanları ve hareketleri hedef aldığını belirttiği saldırılara ait olduğu bildirildi.
Husiler, Yemen’de Eylül 2014'te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkeye müdahale etti.
Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından çatışmaların yoğunluğu büyük ölçüde azalsa da Temmuz 2026'da Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cephelerinde yeniden çatışmalar başladı.
Eylül ayında çatışmaların şiddetinin arttığı bildirilirken, Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bunlar arasında stratejik El-Muha kenti ve Babülmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da bulunuyor.