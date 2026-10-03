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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Al Jazeera Arapça televizyonunun 'El-Mukabele' programına verdiği röportajda, İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.İsrail'in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmud, bu girişimlerin asıl amacının, Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu.Mahmud, "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" dedi.Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmud, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ifade etti.Etiyopya ile ilişkilere de değinen Mahmud, ülkesinin Etiyopya'nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirtti.Mahmud, Etiyopya'nın ithalat ve ihracat için Somali'deki 2 veya 3 limanı kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını ancak Addis Ababa yönetiminin bu konuda henüz resmi başvuruda bulunmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/somalili-bakan-mohamud-turkiye-somali-iliskilerini-kotulemek-isteyen-kiralik-kisiler-var-1108526116.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, somali, hasan şeyh mahmud
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, somali, hasan şeyh mahmud

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz

19:34 03.10.2026 (güncellendi: 19:35 03.10.2026)
© AASomali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 3-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AA
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti.
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Al Jazeera Arapça televizyonunun 'El-Mukabele' programına verdiği röportajda, İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.
İsrail'in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmud, bu girişimlerin asıl amacının, Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu.
Mahmud, "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" dedi.
Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmud, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ifade etti.
Etiyopya ile ilişkilere de değinen Mahmud, ülkesinin Etiyopya'nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirtti.
Mahmud, Etiyopya'nın ithalat ve ihracat için Somali'deki 2 veya 3 limanı kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını ancak Addis Ababa yönetiminin bu konuda henüz resmi başvuruda bulunmadığını söyledi.
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