https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/somalili-bakan-mohamud-turkiye-somali-iliskilerini-kotulemek-isteyen-kiralik-kisiler-var-1108526116.html

Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Sputnik Türkiye

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaştığına dikkati çekerek... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T19:48+0300

2026-09-05T19:48+0300

2026-09-05T19:48+0300

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mogadişu

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Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "İki ülke (Türkiye-Somali) arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" ifadelerini kullandı.Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali halkına desteğinin yeni olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde ülkeye destek verdiğini vurgulayan Mohamud, şunları kaydetti:Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" değerlendirmesinde bulundu.

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