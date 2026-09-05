https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/somalili-bakan-mohamud-turkiye-somali-iliskilerini-kotulemek-isteyen-kiralik-kisiler-var-1108526116.html
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
Sputnik Türkiye
Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaştığına dikkati çekerek... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T19:48+0300
2026-09-05T19:48+0300
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Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "İki ülke (Türkiye-Somali) arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" ifadelerini kullandı.Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali halkına desteğinin yeni olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde ülkeye destek verdiğini vurgulayan Mohamud, şunları kaydetti:Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/turk-deniz-kuvvetleri-ve-somali-ordusu-korsanlarin-kacirdigi-gemiyi-kurtardi-4-tekne-imha-edildi-14-1108340334.html
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Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaştığına dikkati çekerek, bu ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişilerin bulunduğunu söyledi.
Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, "İki ülke (Türkiye-Somali) arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" ifadelerini kullandı.
Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali halkına desteğinin yeni olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.
Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde ülkeye destek verdiğini vurgulayan Mohamud, şunları kaydetti:
Türkiye Somali'ye yeni gelmedi, Somali halkına destek vermeye de yeni başlamadı. Türkiye, farklı ülkelerin bulunduğu bir dönemde buraya geldi ve Somali'nin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasına yardımcı oldu. Ordumuzu eğitti, ekonomik alanda ve kamu hizmetlerinde destek sağladı.
Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var" değerlendirmesinde bulundu.