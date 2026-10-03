https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-yabancilari-ve-diplomatik-misyon-personelini-ukraynada-bulunmaktan-yeniden-sakindirdi-1109257852.html

Rusya, yabancıları ve diplomatik misyon personelini Ukrayna'da bulunmaktan yeniden sakındırdı

Rusya, yabancıları ve diplomatik misyon personelini Ukrayna'da bulunmaktan yeniden sakındırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşları ve diplomatik misyon personelini Ukrayna'da bulunmaktan ve bu ülkeye seyahat etmekten bir kez daha... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T14:01+0300

2026-10-03T14:01+0300

2026-10-03T14:04+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşları ve diplomatik misyon personelini Ukrayna'da bulunmaktan ve bu ülkeye seyahat etmekten yeniden sakındırdı.Bakanlık, yabancı vatandaşların ve diplomatların Kiev'de ve Ukrayna'daki askeri tesislerin yakınında bulunmaktan yeniden sakındırılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rus tarafı, Kiev'de bulunan yabancı vatandaşları ve diplomatları şehri terk etmeye, Ukrayna'yı ziyaret etmekten vazgeçmeye, ülke sakinlerini ise askeri ve idari altyapı tesislerine yaklaşmamaya önceden çağırdı" ifadelerine yer verildi.‘Ülkeyi terk etmeyenler hayatını tehlikeye atıyor’Bakanlık, Kiev'i terk etmeyen yabancı vatandaşların ve diplomatların hayatlarını bilinçli olarak ölümcül tehlikeye attığını savundu.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:Yabancı vatandaşlara ve diplomatlara Kiev'i terk etme çağrısı, Rusya Dışişleri Bakanlığının 25 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında ve yabancı muhataplara iletilen sözlü notalarda da yer almıştı. Çağrı, 27 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin tarafından diplomatik korpus için düzenlenen brifingde de dile getirilmişti.‘Misilleme saldırıları sürecek’Bakanlık ayrıca Rusya'nın, Kiev'in Rus vatandaşlarına yönelik ‘terör’eylemlerine karşılık Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik kapsamlı misilleme saldırılarını sürdüreceğini bildirdi.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin barışçıl Rus vatandaşlarına ve Rusya'nın sivil altyapısına yönelik ‘terör eylemlerine’ karşılık Kiev'deki ve diğer Ukrayna şehirlerindeki askeri nitelikli hedefleri sistematik olarak vurduğu belirtildi. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri kapsamlı misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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