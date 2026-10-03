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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-silahli-kuvvetleri-odessa-limanindaki-askeri-malzeme-tasiyan-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109261948.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa Limanı'ndaki askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa Limanı'ndaki askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa Limanı'nda askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurdu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T18:06+0300
2026-10-03T18:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.Açıklamada, “Bugün öğleden sonra insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucunda, Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/fransiz-siyasetci-philippot-ab-uyeligi-ve-kieve-destek-fransizlarin-onurlu-bir-yasam-surmesini-1109261486.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa Limanı'ndaki askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurdu

18:06 03.10.2026 (güncellendi: 18:07 03.10.2026)
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa Limanı'nda askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Bugün öğleden sonra insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucunda, Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
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