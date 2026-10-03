https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-savunma-bakanligi-kievde-dinyeper-uzerindeki-kuzey-koprusu-vuruldu-1109253603.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T09:45+0300
2026-10-03T09:45+0300
2026-10-03T10:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin gece saatlerinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, "Kiev'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına askeri yük tedarikinde asker sevkiyatını ve lojistiği sağlayan Kuzey Karayolu Köprüsü vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada vurulduğu belirtilen diğer hedefler şöyle sıralandı:Cuma gecesi Güney Köprüsü'ne saldırıRus askeri birlikleri, cuma gecesi de Kiev'deki Güney Karayolu-Demiryolu Köprüsü'ne saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu köprü üzerinden Donbas'a silah sevkiyatı yapıyordu.Saldırının ardından yetkililer, Dinyeper üzerindeki üç köprüde trafiği kısıtladı, bu durum ulaşımda çöküşe yol açtı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, durumu çok dramatik olarak niteledi ve "barış zamanındaki gibi normal bir yaşam sürmek artık mümkün olmayacak" uyarısında bulundu. Bu çerçevede medya, Kiev sakinlerinin kentten kitlesel olarak ayrıldığını bildirdi.Bakanlık, karşı tarafın eylemlerine karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas silahların kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tucker-carlson-kiev-nukleer-silaha-sahip-olsaydi-satardi-1109250597.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, dinyeper nehri, kiev
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü vuruldu
09:45 03.10.2026 (güncellendi: 10:05 03.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin gece saatlerinde Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Kiev'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına askeri yük tedarikinde asker sevkiyatını ve lojistiği sağlayan Kuzey Karayolu Köprüsü vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada vurulduğu belirtilen diğer hedefler şöyle sıralandı:
Kiev Bölgesi
'nde, Ukrayna ordusunun ikmali için maddi kaynakların depolandığı belirtilen 'Gostomel' lojistik merkezi,
Odessa Limanı
'na çift kullanımlı yük taşıdığı öne sürülen bir gemi.
Cuma gecesi Güney Köprüsü'ne saldırı
Rus askeri birlikleri, cuma gecesi de Kiev'deki Güney Karayolu-Demiryolu Köprüsü'ne saldırı düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu köprü üzerinden Donbas'a silah sevkiyatı yapıyordu.
Saldırının ardından yetkililer, Dinyeper üzerindeki üç köprüde trafiği kısıtladı, bu durum ulaşımda çöküşe yol açtı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, durumu çok dramatik olarak niteledi ve "barış zamanındaki gibi normal bir yaşam sürmek artık mümkün olmayacak" uyarısında bulundu. Bu çerçevede medya, Kiev sakinlerinin kentten kitlesel olarak ayrıldığını bildirdi.
Bakanlık, karşı tarafın eylemlerine karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna'nın NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas silahların kullanıldığı ifade edildi.