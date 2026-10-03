https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/bae-bassavciligi-flydubai-ucagindaki-olayi-teror-girisimi-olarak-niteledi-1109253993.html

BAE Başsavcılığı, Flydubai uçağındaki olayı terör girişimi olarak niteledi

BAE Başsavcılığı, Flydubai uçağındaki olayı terör girişimi olarak niteledi

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığı, Dubai - Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında ikinci pilotun karıştığı olayın bir terör eylemi girişimi... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T10:31+0300

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dünya

ortadoğu

birleşik arap emirlikleri (bae)

flydubai

flightradar24

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terör

terör eylemi

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BAE devlet medyasının haberine göre, BAE Başsavcısı Hammad Seyf eş-Şamsi, Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı uçuşta meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci pilotun bir terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağı seyir halindeyken acil durum sinyali verdi. Flightradar24 verilerine göre borun keskin bir dalışa geçerek sadece 29-30 saniye içinde yaklaşık 4,3 ila 4,5 kilometre irtifa kaybettiği bildirildi.Sputnik’e konuşan yolcuların aktardığı bilgilere göre acil duruma pilotlar arasında çıkan kavga neden oldu. İkinci pilotun diğer pilota bıçakla saldırması sonucu yaşanan kriz, uçakta yolcu olarak bulunan diğer iki pilotun müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Uçak, Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.ABD televizyonunun haberine göre, uçağı İsrail'de düşürmeyi hedefleyen saldırganın 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hamam el-Hammami olduğu açıklandı. Zanlının gözaltına alındığı, saldırıda yaralanan diğer pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-savunma-bakanligi-kievde-dinyeper-uzerindeki-kuzey-koprusu-vuruldu-1109253603.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), flydubai, flightradar24, suudi arabistan, i̇srail, terör, terör eylemi