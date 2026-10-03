https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/otegezegenden-tekrarlayan-radyo-sinyalleri-geliyor-gezegen-dunyadan-yaklasik-63-isik-yili-uzaklikta-1109251562.html

Ötegezegenden tekrarlayan radyo sinyalleri geliyor: 'Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta'

Ötegezegenden tekrarlayan radyo sinyalleri geliyor: 'Gezegen, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta'

Sputnik Türkiye

Dünya’dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gaz devi Beta Pictoris b’den gelen tekrarlayan radyo sinyalleri, gezegenin olağanüstü güçlü bir manyetik alana sahip... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T04:57+0300

2026-10-03T04:57+0300

2026-10-03T05:07+0300

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Gökbilimciler, ötegezegenlerin manyetik alanlarını incelemek için yeni bir gözlem yöntemi ortaya koyabilecek önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Beta Pictoris b adlı gaz devinden gelen radyo sinyallerini doğrudan tespit etti.Yaklaşık 12 Jüpiter kütlesine sahip olan gezegen, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Beta Pictoris b, Güneş'ten yaklaşık 1.75 kat daha büyük olan genç bir yıldızın çevresinde dolanan üç gezegenden biri.Sinyalin kaynağı gezegen olarak belirlendiAraştırmacılar, sinyali Güney Afrika'da bulunan 64 radyo teleskop anteninden oluşan MeerKAT dizisi ile tespit etti. Bu çalışmada radyo görüntüleri ve farklı referans çerçeveleri kullanılarak emisyonun Beta Pictoris b'den kaynaklandığı ortaya konuldu.Harvard Üniversitesi astronomi profesörü ve araştırmanın ortak yazarlarından Edo Berger, sinyalin farklı zamanlarda ve farklı frekanslarda tekrar tekrar tespit edildiğini belirtti.Sinyalin kaynağı: Güçlü manyetik alanAraştırmacılara göre tespit edilen radyo emisyonu, gezegenin manyetik alanıyla bağlantılı auroral radyo emisyonu olarak adlandırılan bir süreçten kaynaklanıyor. Bu süreç, manyetik alan ile iyonosfer arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkıyor ve Dünya'daki kuzey ışıklarına benzer auroraların oluşmasına yol açabiliyor.Çalışmada elde edilen veriler, Beta Pictoris b'nin manyetik alanının Dünya'nınkinden bin kat, Jüpiter'inkinden ise en az 200 kat daha güçlü olabileceğine işaret ediyor.'Uzaylı yaşamın işareti değil'Radyo sinyallerinin tespit edilmesi ilk bakışta dünya dışı yaşam ihtimalini akla getirse de araştırmacılar bunun akıllı yaşamın kanıtı olmadığını vurguluyor. Sinyalin, gezegenin manyetik alanında hareket eden yüksek enerjili yüklü parçacıkların oluşturduğu doğal bir radyo emisyonu olduğu belirtiliyor.Berger, radyo sinyallerinin dünya dışı zeka arayışlarıyla ilişkilendirilebildiğini ancak bu keşfin bununla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.Ötegezegenlerin manyetik alanlarını incelemek için yeni yöntemAraştırmacılara göre keşfin asıl önemi, bir ötegezegenin manyetik alanının radyo emisyonları aracılığıyla ölçülebilmesi.Manyetik alanlar, gezegenlerin yapısı ve atmosferleri hakkında önemli bilgiler sağlayabiliyor. Bu nedenle radyo gözlemleri, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin fiziksel özelliklerinin anlaşılması için yeni bir yöntem sunabilir.Öte yandan Beta Pictoris b'nin bir gaz devi olması nedeniyle yaşam için uygun bir aday olmadığı belirtiliyor. Ancak bu yöntemin, atmosferlerini ve manyetik alanlarını incelemek açısından daha farklı ötegezegenlerin araştırılmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.Keşif henüz hakem değerlendirmesindeAraştırmanın sonuçları henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmış değil. Çalışma şu anda hakem değerlendirmesi sürecinden geçiyor.Bilim insanları şimdi Beta Pictoris b'yi daha ayrıntılı gözlemlemek ve gezegenin manyetik alanının neden bu kadar güçlü olduğu sorusuna yanıt bulmak için daha fazla teleskop zamanı talep ediyor.Beta Pictoris sistemi yaklaşık 23 milyon yaşında ve Güneş Sistemi'ne kıyasla oldukça genç. Sistem, yıldızın çevresinde bulunan gezegenler, kuyruklu yıldızlar ile geniş toz ve enkaz diski nedeniyle gökbilimciler tarafından uzun süredir yakından inceleniyor.Yeni gözlemler, ötegezegenlerin manyetik alanlarının sanılandan çok daha güçlü olabileceğine ilişkin yeni ipuçları sunarken, radyo astronomisinin Güneş Sistemi dışındaki dünyaların fiziksel özelliklerini anlamada önemli bir araç haline gelebileceğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dunyanin-altinda-iki-dev-yapi-kokenleri-hala-gizemli-1109237263.html

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