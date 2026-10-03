https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagmur-bekleniyor-1109252003.html

Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı kod' verildi, kuvvetli yağmur bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı kod' verildi, kuvvetli yağmur bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'de dört şehir için 'fırtına' uyarısı verildi. 2 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T08:59+0300

2026-10-03T08:59+0300

2026-10-03T08:59+0300

türki̇ye

akdeniz

karadeniz

güneydoğu anadolu

meteoroloji

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101639356_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_d0b8a68d3d211972c4b8e7ccd535b881.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Kuzey Ege'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek fırtına, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklığın bir kademe artacağı tahmin ediliyor.Saatte 70 kilometre hızı bulabilecekKuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgede rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, beklenen fırtına nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için uyarıAkdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de ise sağanak beklentisi var. Akdeniz ile Güneydoğu'daki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendiİstanbul'da hava nasıl olacak?Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren yağışlar etkisini yitiriyor. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı İstanbul'da hava sıcaklığının 21 dereceleri bulması bekleniyor. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/dunyanin-altinda-iki-dev-yapi-kokenleri-hala-gizemli-1109237263.html

türki̇ye

akdeniz

karadeniz

güneydoğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz, karadeniz, güneydoğu anadolu, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu