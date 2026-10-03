https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagmur-bekleniyor-1109252003.html
Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı kod' verildi, kuvvetli yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı kod' verildi, kuvvetli yağmur bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'de dört şehir için 'fırtına' uyarısı verildi. 2 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T08:59+0300
2026-10-03T08:59+0300
2026-10-03T08:59+0300
türki̇ye
akdeniz
karadeniz
güneydoğu anadolu
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Kuzey Ege'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek fırtına, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklığın bir kademe artacağı tahmin ediliyor.Saatte 70 kilometre hızı bulabilecekKuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgede rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, beklenen fırtına nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için uyarıAkdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de ise sağanak beklentisi var. Akdeniz ile Güneydoğu'daki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendiİstanbul'da hava nasıl olacak?Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren yağışlar etkisini yitiriyor. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı İstanbul'da hava sıcaklığının 21 dereceleri bulması bekleniyor. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
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türki̇ye
akdeniz
karadeniz
güneydoğu anadolu
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akdeniz, karadeniz, güneydoğu anadolu, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu
akdeniz, karadeniz, güneydoğu anadolu, meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu
Meteoroloji uyardı: 4 il için 'sarı kod' verildi, kuvvetli yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'de dört şehir için 'fırtına' uyarısı verildi. 2 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Kuzey Ege'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek fırtına, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklığın bir kademe artacağı tahmin ediliyor.
Saatte 70 kilometre hızı bulabilecek
Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgede rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. MGM, beklenen fırtına nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu uyarıda bulundu.
Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için uyarı
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de ise sağanak beklentisi var. Akdeniz ile Güneydoğu'daki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi
İstanbul'da hava nasıl olacak?
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da bugünden itibaren yağışlar etkisini yitiriyor. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı İstanbul'da hava sıcaklığının 21 dereceleri bulması bekleniyor.
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: