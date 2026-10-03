https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mayin-krizinin-ardindan-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-guney-kore-ve-japonya-alarma-gecti-1109251820.html

Mayın krizinin ardından Kuzey Kore balistik füze fırlattı: Güney Kore ve Japonya alarma geçti

Mayın krizinin ardından Kuzey Kore balistik füze fırlattı: Güney Kore ve Japonya alarma geçti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, doğu kıyısından denize doğru bir balistik füze fırlattı. Füzenin 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirilirken, Güney Kore yeni... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T05:43+0300

2026-10-03T05:43+0300

2026-10-03T05:48+0300

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kuzey kore

güney kore

balistik füze

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki Wonsan liman kentinden bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Açıklamaya göre füze, denize doğru ilerleyerek 700 kilometreden fazla mesafe kat etti.Füze fırlatmasının ardından Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi, gelişmeleri değerlendirmek üzere acil toplantı düzenledi.Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeni füze fırlatmaları gerçekleştirme ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti. Seul yönetimi ayrıca gelişmelere ilişkin ABD ve Japonya ile istihbarat paylaşımı yapacağını açıkladı.Japonya'dan acil durum uyarısıJaponya da füze fırlatmasının ardından acil durum uyarısı yayımladı. Japonya tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığından şüpheleniliyor” ifadesine yer verildi.ABD: Acil tehdit değerlendirmesi yokABD Pasifik Komutanlığı, füze fırlatmasından haberdar olduklarını ve ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın istişare halinde olduklarını bildirdi.Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut değerlendirmelere göre olayın ABD personeli veya toprakları ile müttefikler için acil bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.Neler olmuştu?Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bulunan Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) BM Komutanlığı ile bölgeden geçecek bir devriye güzergahı oluşturma operasyonu sırasında patlama meydana gelmişti.Patlamada 3 Güney Kore askeri yaralandı. Olayın ardından Güney Kore, patlamaların Kuzey Kore tarafından döşenen mayınlardan kaynaklandığını öne sürerek Pyongyang'dan özür istedi.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi ayıran silahsızlandırılmış bölgeye kara mayınları döşediği iddialarını saçma olarak nitelendirerek reddetti. Kim Yo Jong, suçlamaların Güney Koreli yetkililerin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ve kendi çıkarları doğrultusunda Kore Yarımadası'ndaki gerilimi yeniden tırmandırmaya çalıştıklarını söyledi.

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kuzey kore, güney kore, balistik füze