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Lisenin pansiyonunda asansör kazası: Bir öğrenci hayatını kaybetti
Lisenin pansiyonunda asansör kazası: Bir öğrenci hayatını kaybetti
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Bingöl'de bir lisesin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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bingöl
hayatını kaybetti
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Bingöl Solhan'da Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede meydana gelen asansör kazasında yaralanan 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldıBingöl Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23 Eylül'de Solhan'da meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrencinin önce Bingöl Devlet Hastanesi'nde, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti. Çelik, "Sevgili öğrencimizin vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Günlerdir sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz öğrencimizin vefat haberi hepimizi derinden üzmüştür. Genç yaşta hayatını kaybeden evladımızın acısını yüreğimizde hissediyor, ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı paylaşıyoruz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Yapılan açıklamada olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından da idari inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.
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bingöl, hayatını kaybetti, asansör faciası
bingöl, hayatını kaybetti, asansör faciası

Lisenin pansiyonunda asansör kazası: Bir öğrenci hayatını kaybetti

11:19 03.10.2026
© Rüştü Nesip ÇiftçiElazığ
Elazığ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© Rüştü Nesip Çiftçi
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Bingöl'de bir lisesin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti.
Bingöl Solhan'da Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede meydana gelen asansör kazasında yaralanan 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23 Eylül'de Solhan'da meydana gelen asansör kazasında yaralanan öğrencinin önce Bingöl Devlet Hastanesi'nde, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti. Çelik, "Sevgili öğrencimizin vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Günlerdir sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz öğrencimizin vefat haberi hepimizi derinden üzmüştür. Genç yaşta hayatını kaybeden evladımızın acısını yüreğimizde hissediyor, ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı paylaşıyoruz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından da idari inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
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