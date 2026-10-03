https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/kuzey-kore-orta-menzilli-stratejik-fuzelerin-firlatilmasina-iliskin-tatbikat-gerceklestirdi-1109260067.html
Kuzey Kore, orta menzilli stratejik füzelerin fırlatılmasına ilişkin tatbikat gerçekleştirdi
Kuzey Kore, orta menzilli stratejik füzelerin fırlatılmasına ilişkin tatbikat gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne orta menzilli stratejik füzelerin fırlatıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat izlediği... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T16:32+0300
2026-10-03T16:32+0300
2026-10-03T16:32+0300
savunma
kim yo-jong
kim jong-un
japon denizi
pyongyang
i̇şçi partisi (kuzey kore)
kore merkezi haber ajansı (kcna)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102203626_0:45:1000:607_1920x0_80_0_0_79af09229701312046a75137248dd383.jpg
Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne orta menzilli stratejik füzelerin fırlatılmasına ilişkin bir tatbikat gerçekleştirdi.Kore Merkezi Telgraf Ajansı (KCNA) söz konusu tatbikatı şu cümleler ile duyurdu:Kim Jong-un, Japon Denizi yönüne füze fırlatılmasına ilişkin tatbikatı izlediKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da Japon Denizi yönüne stratejik füzelerin fırlatıldığı tatbikatı bizzat izlediği aktarıldı.Söz konusu metinde, "Tatbikatta orta menzilli stratejik füzeler fırlatıldı. Özel görevli ateş birliğinin tatbikatını Devlet Başkanı bizzat izledi" denildi.Kuzey Kore, füze teknolojilerinin diğer ülkelerin teknolojilerinden yıllarca ileride olduğunu açıkladıİşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong tarafından yapılan ve KCNA tarafından yayımlanan açıklamada, "Kuzey Kore, füzelere en az dört farklı uçuş yörüngesi belirlemeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi ve diğer ülkelerin benzer yeteneklere birkaç yıl daha sahip olamayacağını düşünüyor" cümleleri yer aldı.Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:Kim Yo-jong'un açıklamasında, Devlet Başkanı Kim Jong-un da 'en azından birkaç yıl boyunca dünyadaki hiçbir ülkenin benzer bir teknolojiye sahip olamayacağı' yönündeki açıklaya yaptığı dile getirildi.'Dalgalı yörünge sayesinde karşı tarafın tespit sistemleri Kuzey Kore füzelerini kaybediyor'Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi departman başkanı Kim Yo-jong'un KCNA tarafından yayımlanan açıklamasında, dalgalı uçuş yörüngesinin kullanılması durumunda karşı tarafın tespit sistemlerinin, füzenin ilk kez yeniden irtifa kazanmasının ardından Kuzey Kore füzelerini kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Dalgalı uçuş yöntemi her uygulandığında, ilk yeniden irtifa kazanımının ardından karşı taraf hedefi kaybetti” ifadeleri yer aldı.Kim Yo-jong, Güney Kore'nin fırlatılan füzenin menzilini 700 kilometreden fazla olarak değerlendirdiğini, Japonya Savunma Bakanlığı'nın ise yaklaşık 680 kilometre olarak belirlediğini kaydederek, “İlginç rakamlar” değerlendirmesinde bulundu.Kim Yo-jong'un açıklamasında ayrıca şu cümleler kaydedildi:Kim Yo-jong ayrıca füzenin hızının alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirme kabiliyetinin ve Kuzey Kore'nin daha önce açıkladığı yapay zeka kullanımının dikkate alınması çağrısında bulunarak, “Başka bir ifadeyle bu, fiilen böyle bir saldırıdan kaçınmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mayin-krizinin-ardindan-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-guney-kore-ve-japonya-alarma-gecti-1109251820.html
japon denizi
pyongyang
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102203626_65:0:933:651_1920x0_80_0_0_8abf56610cb83983eb75f0a5612ead92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kim yo-jong, kim jong-un, japon denizi, pyongyang, i̇şçi partisi (kuzey kore), kore merkezi haber ajansı (kcna)
kim yo-jong, kim jong-un, japon denizi, pyongyang, i̇şçi partisi (kuzey kore), kore merkezi haber ajansı (kcna)
Kuzey Kore, orta menzilli stratejik füzelerin fırlatılmasına ilişkin tatbikat gerçekleştirdi
Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne orta menzilli stratejik füzelerin fırlatıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat izlediği tatbikatta, farklı uçuş yörüngeleri izleyebilen füzelerin kullanıldığı bildirildi. Pyongyang, söz konusu teknolojinin karşı tarafın füze tespit kabiliyetlerini sınırlandırdığını dile getirdi.
Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne orta menzilli stratejik füzelerin fırlatılmasına ilişkin bir tatbikat gerçekleştirdi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı (KCNA) söz konusu tatbikatı şu cümleler ile duyurdu:
Bugün şafak vakti, Kore Doğu Denizi'ne stratejik silahların fırlatılmasına ilişkin bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta orta menzilli stratejik füzeler fırlatıldı.
Kim Jong-un, Japon Denizi yönüne füze fırlatılmasına ilişkin tatbikatı izledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da Japon Denizi yönüne stratejik füzelerin fırlatıldığı tatbikatı bizzat izlediği aktarıldı.
Söz konusu metinde, "Tatbikatta orta menzilli stratejik füzeler fırlatıldı. Özel görevli ateş birliğinin tatbikatını Devlet Başkanı bizzat izledi" denildi.
Kuzey Kore, füze teknolojilerinin diğer ülkelerin teknolojilerinden yıllarca ileride olduğunu açıkladı
İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong tarafından yapılan ve KCNA tarafından yayımlanan açıklamada, "Kuzey Kore, füzelere en az dört farklı uçuş yörüngesi belirlemeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi ve diğer ülkelerin benzer yeteneklere birkaç yıl daha sahip olamayacağını düşünüyor" cümleleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Roket geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcileri, yakın zamanda uygulamaya konulan teknoloji sayesinde hedefe ve vurulacak nesneye bağlı olarak en az dört farklı uçuş yörüngesi belirlenebildiğini devlet başkanına bildirdi.
Kim Yo-jong'un açıklamasında, Devlet Başkanı Kim Jong-un da 'en azından birkaç yıl boyunca dünyadaki hiçbir ülkenin benzer bir teknolojiye sahip olamayacağı' yönündeki açıklaya yaptığı dile getirildi.
'Dalgalı yörünge sayesinde karşı tarafın tespit sistemleri Kuzey Kore füzelerini kaybediyor'
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi departman başkanı Kim Yo-jong'un KCNA tarafından yayımlanan açıklamasında, dalgalı uçuş yörüngesinin kullanılması durumunda karşı tarafın tespit sistemlerinin, füzenin ilk kez yeniden irtifa kazanmasının ardından Kuzey Kore füzelerini kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, “Dalgalı uçuş yöntemi her uygulandığında, ilk yeniden irtifa kazanımının ardından karşı taraf hedefi kaybetti” ifadeleri yer aldı.
Kim Yo-jong, Güney Kore'nin fırlatılan füzenin menzilini 700 kilometreden fazla olarak değerlendirdiğini, Japonya Savunma Bakanlığı'nın ise yaklaşık 680 kilometre olarak belirlediğini kaydederek, “İlginç rakamlar” değerlendirmesinde bulundu.
Kim Yo-jong'un açıklamasında ayrıca şu cümleler kaydedildi:
Karşı taraflar her defasında, tespit imkanlarının dünyanın şekli nedeniyle sınırlı olduğunu ileri sürerek acınası bahanelere başvuruyor. Oysa gerçekte bu durum, füzelerimizin kabiliyetlerinin mükemmelliğinin kanıtıdır ve tek başına silah sistemimizin gücünü ve güvenilirliğini doğrulayan en bilimsel ‘kontrol göstergesi’ haline gelmektedir.
Kim Yo-jong ayrıca füzenin hızının alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirme kabiliyetinin ve Kuzey Kore'nin daha önce açıkladığı yapay zeka kullanımının dikkate alınması çağrısında bulunarak, “Başka bir ifadeyle bu, fiilen böyle bir saldırıdan kaçınmanın mümkün olmadığı anlamına geliyor” dedi.