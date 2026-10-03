https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/kuzey-kibrista-batan-yolcu-gemisiyle-ilgili-yeni-gelisme-bir-yolcuya-daha-ulasildi-1109258183.html

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili yeni gelişme: Bir yolcuya daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili yeni gelişme: Bir yolcuya daha ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinde kayıp olan bir yolcunun daha cansız bedenine ulaşıldı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T15:24+0300

2026-10-03T15:24+0300

2026-10-03T15:24+0300

türki̇ye

kuzey kıbrıs

girne

hayatını kaybetti

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalarda bir yolcunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.Kimlik tespiti için DNA testi yapılacakKuzey Kıbrıs Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşa daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.Açıklamada devlet olarak yaşanan felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek adına tüm imkanların devreye sokulduğu ve o günden bugüne çalışmalara hiç ara verilmeden devam edildiği vurgulanarak "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kazada yaşamını yitiren insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerimize metanet ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.Ne olmuştu?Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kuzey-kibrista-batan-yolcu-gemisinin-kara-kutusu-bulundu-kayip-13-kisiden-iz-yok-1109042914.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

girne

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kuzey kıbrıs, girne, hayatını kaybetti