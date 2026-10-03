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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/klicko-kievdeki-durum-son-derece-dramatik-1109250841.html
Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik
Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik
Sputnik Türkiye
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki durumu “son derece dramatik” olarak nitelendirerek kentte artık barış dönemindeki gibi... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T01:20+0300
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ukrayna kri̇zi̇
vitaliy kliçko
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ukrayna
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.Strana.ua’nın aktardığına göre Kliçko, “Başkent son derece dramatik bir durumda. Artık barış zamanındaki gibi yaşamak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünün vurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, söz konusu köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine asker ve yük sevkiyatında kullanıldığını belirtmişti.Kliçko daha sonra Güney Köprüsü, Paton Köprüsü ve Dinyeper üzerindeki metro köprüsünde ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kent yönetimi ise Kiev’deki dört köprüde ulaşımın hava saldırısı alarmı süresince kısıtlanacağını bildirmişti.Basında yer alan haberlere göre köprülerin trafiğe kapatılması nedeniyle Kiev’de ulaşım durma noktasına gelirken, kent sakinleri köprülerden yürüyerek geçmek zorunda kaldı.Ayrıca kent sakinlerinin Kiev’den ayrılmaya başladığı ve buna bağlı olarak kiralık boş daire sayısının hızla arttığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-nikolayevdeki-veri-merkezi-vuruldu-1109244704.html
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vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, strana.ua
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, strana.ua

Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik

01:20 03.10.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyKiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki durumu “son derece dramatik” olarak nitelendirerek kentte artık barış dönemindeki gibi yaşamanın mümkün olmadığını söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Strana.ua’nın aktardığına göre Kliçko, “Başkent son derece dramatik bir durumda. Artık barış zamanındaki gibi yaşamak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünün vurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, söz konusu köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine asker ve yük sevkiyatında kullanıldığını belirtmişti.
Kliçko daha sonra Güney Köprüsü, Paton Köprüsü ve Dinyeper üzerindeki metro köprüsünde ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kent yönetimi ise Kiev’deki dört köprüde ulaşımın hava saldırısı alarmı süresince kısıtlanacağını bildirmişti.
Basında yer alan haberlere göre köprülerin trafiğe kapatılması nedeniyle Kiev’de ulaşım durma noktasına gelirken, kent sakinleri köprülerden yürüyerek geçmek zorunda kaldı.
Ayrıca kent sakinlerinin Kiev’den ayrılmaya başladığı ve buna bağlı olarak kiralık boş daire sayısının hızla arttığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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