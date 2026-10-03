https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/klicko-kievdeki-durum-son-derece-dramatik-1109250841.html

Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik

Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik

Sputnik Türkiye

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki durumu “son derece dramatik” olarak nitelendirerek kentte artık barış dönemindeki gibi... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T01:20+0300

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ukrayna kri̇zi̇

vitaliy kliçko

kiev

ukrayna

dinyeper nehri

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

strana.ua

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.Strana.ua’nın aktardığına göre Kliçko, “Başkent son derece dramatik bir durumda. Artık barış zamanındaki gibi yaşamak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünün vurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, söz konusu köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine asker ve yük sevkiyatında kullanıldığını belirtmişti.Kliçko daha sonra Güney Köprüsü, Paton Köprüsü ve Dinyeper üzerindeki metro köprüsünde ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kent yönetimi ise Kiev’deki dört köprüde ulaşımın hava saldırısı alarmı süresince kısıtlanacağını bildirmişti.Basında yer alan haberlere göre köprülerin trafiğe kapatılması nedeniyle Kiev’de ulaşım durma noktasına gelirken, kent sakinleri köprülerden yürüyerek geçmek zorunda kaldı.Ayrıca kent sakinlerinin Kiev’den ayrılmaya başladığı ve buna bağlı olarak kiralık boş daire sayısının hızla arttığı belirtildi.

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kiev

ukrayna

dinyeper nehri

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vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, strana.ua