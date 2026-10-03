https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/klicko-kievdeki-durum-son-derece-dramatik-1109250841.html
Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik
Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik
Sputnik Türkiye
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki durumu “son derece dramatik” olarak nitelendirerek kentte artık barış dönemindeki gibi... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T01:20+0300
2026-10-03T01:20+0300
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vitaliy kliçko
kiev
ukrayna
dinyeper nehri
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
strana.ua
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.Strana.ua’nın aktardığına göre Kliçko, “Başkent son derece dramatik bir durumda. Artık barış zamanındaki gibi yaşamak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünün vurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, söz konusu köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine asker ve yük sevkiyatında kullanıldığını belirtmişti.Kliçko daha sonra Güney Köprüsü, Paton Köprüsü ve Dinyeper üzerindeki metro köprüsünde ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kent yönetimi ise Kiev’deki dört köprüde ulaşımın hava saldırısı alarmı süresince kısıtlanacağını bildirmişti.Basında yer alan haberlere göre köprülerin trafiğe kapatılması nedeniyle Kiev’de ulaşım durma noktasına gelirken, kent sakinleri köprülerden yürüyerek geçmek zorunda kaldı.Ayrıca kent sakinlerinin Kiev’den ayrılmaya başladığı ve buna bağlı olarak kiralık boş daire sayısının hızla arttığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-nikolayevdeki-veri-merkezi-vuruldu-1109244704.html
kiev
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vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, strana.ua
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, dinyeper nehri, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, strana.ua
Kliçko: Kiev’deki durum son derece dramatik
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki durumu “son derece dramatik” olarak nitelendirerek kentte artık barış dönemindeki gibi yaşamanın mümkün olmadığını söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın başkentindeki mevcut duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Strana.ua’nın aktardığına göre Kliçko, “Başkent son derece dramatik bir durumda. Artık barış zamanındaki gibi yaşamak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir yolu köprüsünün vurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, söz konusu köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine asker ve yük sevkiyatında kullanıldığını belirtmişti.
Kliçko daha sonra Güney Köprüsü, Paton Köprüsü ve Dinyeper üzerindeki metro köprüsünde ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kent yönetimi ise Kiev’deki dört köprüde ulaşımın hava saldırısı alarmı süresince kısıtlanacağını bildirmişti.
Basında yer alan haberlere göre köprülerin trafiğe kapatılması nedeniyle Kiev’de ulaşım durma noktasına gelirken, kent sakinleri köprülerden yürüyerek geçmek zorunda kaldı.
Ayrıca kent sakinlerinin Kiev’den ayrılmaya başladığı ve buna bağlı olarak kiralık boş daire sayısının hızla arttığı belirtildi.