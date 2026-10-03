https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbullular-dikkat-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1109252501.html

İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T09:33+0300

2026-10-03T09:33+0300

2026-10-03T09:33+0300

türki̇ye

yenikapı

sarayburnu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kapalı yollar

i̇stanbul

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İstanbul’da yarın ( 4 Ekim) yapılacak "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki bölüm araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'dan itibaren araç geçişine kapatılacak yolun 12.00'de açılacağı duyuruldu. Hangi yol kapatılacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagmur-bekleniyor-1109252003.html

türki̇ye

yenikapı

sarayburnu

i̇stanbul

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yenikapı, sarayburnu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kapalı yollar, i̇stanbul