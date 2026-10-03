https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbullular-dikkat-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1109252501.html
İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T09:33+0300
2026-10-03T09:33+0300
2026-10-03T09:33+0300
türki̇ye
yenikapı
sarayburnu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kapalı yollar
i̇stanbul
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İstanbul’da yarın ( 4 Ekim) yapılacak "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki bölüm araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'dan itibaren araç geçişine kapatılacak yolun 12.00'de açılacağı duyuruldu. Hangi yol kapatılacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/meteoroloji-uyardi-4-il-icin-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagmur-bekleniyor-1109252003.html
türki̇ye
yenikapı
sarayburnu
i̇stanbul
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yenikapı, sarayburnu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kapalı yollar, i̇stanbul
yenikapı, sarayburnu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kapalı yollar, i̇stanbul
İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da yarın yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul’da yarın ( 4 Ekim) yapılacak "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle Yenikapı-Sarayburnu arasındaki bölüm araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'dan itibaren araç geçişine kapatılacak yolun 12.00'de açılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruya göre, Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı da alternatif yollardan sağlanacak.