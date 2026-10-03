https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbulda-son-yagmurlar-barajlara-yaradi-baraj-doluluk-oranlari-aciklandi-1109256218.html

İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T11:52+0300

2026-10-03T11:52+0300

2026-10-03T11:52+0300

yaşam

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul

baraj doluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093860980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_68e8f23bb1066a4157a08adf5af8579f.jpg

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı ve son ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. Son 6 günde yükseldiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj doluluk