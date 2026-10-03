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İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T11:52+0300
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yaşam
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
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İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı ve son ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. Son 6 günde yükseldiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj doluluk
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj doluluk

İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı

11:52 03.10.2026
© AAİstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AA
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi.
İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı ve son ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi.

Son 6 günde yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.
Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları son 10 yılda 3. kez yüzde 40'ın altına düştü
18 Eylül, 11:41

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