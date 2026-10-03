https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbulda-son-yagmurlar-barajlara-yaradi-baraj-doluluk-oranlari-aciklandi-1109256218.html
İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T11:52+0300
2026-10-03T11:52+0300
2026-10-03T11:52+0300
yaşam
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
baraj doluluk
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İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı ve son ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi. Son 6 günde yükseldiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj doluluk
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul, baraj doluluk
İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı: Baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi.
İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı ve son ölçümlere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.
Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.