https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbulda-hakem-derneginin-feshi-istemiyle-dava-acildi-1109250974.html
İstanbul’da hakem derneğinin feshi istemiyle dava açıldı
İstanbul’da hakem derneğinin feshi istemiyle dava açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitler... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T01:25+0300
2026-10-03T01:25+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
hakem
fesih
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi için dava açtı.Hazırlanan dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri 'yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri' şeklinde tasnif ettiğine ilişkin mesaj ve dokümanların bulunduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitlere de yer verildi.Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, dernek faaliyetlerinin, tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği ifade edildi.Tespit edilen uygulamaların Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, derneğin feshedilmesine karar verilmesini kamu adına talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/turkiye-belcikaya-farkli-kaybetti-1109250401.html
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türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, hakem, fesih
türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, hakem, fesih
İstanbul’da hakem derneğinin feshi istemiyle dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitler üzerine, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi için dava açtı.
Hazırlanan dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri 'yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri' şeklinde tasnif ettiğine ilişkin mesaj ve dokümanların bulunduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitlere de yer verildi.
Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, dernek faaliyetlerinin, tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği ifade edildi.
Tespit edilen uygulamaların Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, derneğin feshedilmesine karar verilmesini kamu adına talep etti.