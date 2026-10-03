https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/istanbulda-hakem-derneginin-feshi-istemiyle-dava-acildi-1109250974.html

İstanbul’da hakem derneğinin feshi istemiyle dava açıldı

İstanbul’da hakem derneğinin feshi istemiyle dava açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitler... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T01:25+0300

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türki̇ye

türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

hakem

fesih

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi için dava açtı.Hazırlanan dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri 'yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri' şeklinde tasnif ettiğine ilişkin mesaj ve dokümanların bulunduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığı yönündeki tespitlere de yer verildi.Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, dernek faaliyetlerinin, tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği ifade edildi.Tespit edilen uygulamaların Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, derneğin feshedilmesine karar verilmesini kamu adına talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/turkiye-belcikaya-farkli-kaybetti-1109250401.html

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türkiye, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, hakem, fesih