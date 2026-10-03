https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/ispanyada-siddetli-yagislar-sele-neden-oldu-1109253249.html
İspanya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
İspanya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T10:00+0300
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İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bölgede metrekareye 200 kilogram yağış düşerken evini su basan 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Bölgede mahsur kalan 90 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Metrekareye 200 kilogram yağış düştü İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini gösteren yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.Valensiya, Katalonya ve Kastilya La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesi selden en çok etkilenen yer oldu.Evini 1 metre su basan kadın hayatını kaybettiYerel yönetim ve Jandarma kurumlarından yapılan açıklamada, evini 1 metreye kadar su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan Valensiya bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışların ulaşımı da olumsuz etkilediği, bazı yolların trafiğe kapandığı, tren seferlerinde aksamalar yaşandığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/mardinde-bir-kadin-su-birikintisinden-gecemeyen-ogrencilere-yardim-etti-1109233341.html
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i̇spanya, sel, sel felaketi
i̇spanya, sel, sel felaketi
İspanya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı.
İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bölgede metrekareye 200 kilogram yağış düşerken evini su basan 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Bölgede mahsur kalan 90 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Metrekareye 200 kilogram yağış düştü
İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini gösteren yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.
Valensiya, Katalonya ve Kastilya La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesi selden en çok etkilenen yer oldu.
Evini 1 metre su basan kadın hayatını kaybetti
Yerel yönetim ve Jandarma kurumlarından yapılan açıklamada, evini 1 metreye kadar su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan Valensiya bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışların ulaşımı da olumsuz etkilediği, bazı yolların trafiğe kapandığı, tren seferlerinde aksamalar yaşandığı duyuruldu.