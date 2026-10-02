https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/mardinde-bir-kadin-su-birikintisinden-gecemeyen-ogrencilere-yardim-etti-1109233341.html

Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti

Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti

Sputnik Türkiye

Mardin'de yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T12:31+0300

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2026-10-02T12:31+0300

yaşam

mardin

su baskını

öğrenci

yardım

okul

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Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencileri kucağına alarak yardım etti.Yolu su basmıştıMerkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından yolda su birikintisi oluştu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, su birikintisinden geçmekte zorlandı.Öğrencilere kayıtsız kalamadıYoldan geçen bir kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak su birikintisinin bulunduğu yerden yolun karşı tarafına geçirdi.Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sakaryada-bazi-okullar-yarin-tatil-edildi-1109143952.html

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mardin, su baskını, öğrenci, yardım, okul