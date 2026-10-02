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Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti
Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti
Sputnik Türkiye
Mardin'de yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T12:31+0300
2026-10-02T12:31+0300
yaşam
mardin
su baskını
öğrenci
yardım
okul
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Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencileri kucağına alarak yardım etti.Yolu su basmıştıMerkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından yolda su birikintisi oluştu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, su birikintisinden geçmekte zorlandı.Öğrencilere kayıtsız kalamadıYoldan geçen bir kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak su birikintisinin bulunduğu yerden yolun karşı tarafına geçirdi.Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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mardin, su baskını, öğrenci, yardım, okul
mardin, su baskını, öğrenci, yardım, okul

Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti

12:31 02.10.2026
Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti
Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencilere yardım etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Mardin'de yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı.
Mardin'de bir kadın su birikintisinden geçemeyen öğrencileri kucağına alarak yardım etti.

Yolu su basmıştı

Merkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulu çevresinde yağışların ardından yolda su birikintisi oluştu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, su birikintisinden geçmekte zorlandı.

Öğrencilere kayıtsız kalamadı

Yoldan geçen bir kadın, öğrencileri tek tek kucağına alarak su birikintisinin bulunduğu yerden yolun karşı tarafına geçirdi.
Kadının öğrencilere yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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