https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-abdeki-durum-her-gecen-gun-kotulesiyor-1109260282.html
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB'deki durum her geçen gün kötüleşiyor
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB'deki durum her geçen gün kötüleşiyor
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Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun her geçen gün kötüleştiğini savundu. Rıjenkov özellikle Baltık ve Doğu Avrupa... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun günden güne kötüleştiğini ve bunun için herhangi bir düzelme işareti görülmediğini söyledi.BM Genel Kurulu oturumları kapsamında basına açıklama yapan Rıjenkov, şu cümleleri kaydetti:'Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor'Rıjenkov söz konusu bu ülkelerde 'sorunların kelimenin tam anlamıyla felaket bir hızla arttığını' belirterek bahsedilen sorunların demografiden sosyal meselelere ve ekonomik kalkınmaya kadar uzandığını ifade etti.Rıjenkov açıklamasını, “Elbette, bu durum yavaş yavaş Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor. Göç krizi, işsizlik, kentlerde suç oranlarında ciddi artış, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya ekonomik programların tamamen sekteye uğraması” cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-ab-ukraynalilarin-hayati-pahasina-rusyayi-zayiflatmak-istiyor-1109066741.html
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Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB'deki durum her geçen gün kötüleşiyor
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun her geçen gün kötüleştiğini savundu. Rıjenkov özellikle Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde demografik, sosyal ve ekonomik sorunların hızla arttığını; göç krizi, işsizlik ve suç oranlarındaki yükselişin ise Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de yansımaya başladığını söyledi.
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun günden güne kötüleştiğini ve bunun için herhangi bir düzelme işareti görülmediğini söyledi.
BM Genel Kurulu oturumları kapsamında basına açıklama yapan Rıjenkov, şu cümleleri kaydetti:
Bugün Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durum günden güne kötüleşiyor ve bunun için herhangi bir düzelme işareti görünmüyor. İlk işaretler, Avrupa Birliği'ne en son katılan ülkelerden geliyor: Baltık ülkeleri ve doğudaki devletler.
'Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor'
Rıjenkov söz konusu bu ülkelerde 'sorunların kelimenin tam anlamıyla felaket bir hızla arttığını' belirterek bahsedilen sorunların demografiden sosyal meselelere ve ekonomik kalkınmaya kadar uzandığını ifade etti.
Rıjenkov açıklamasını, “Elbette, bu durum yavaş yavaş Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor. Göç krizi, işsizlik, kentlerde suç oranlarında ciddi artış, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya ekonomik programların tamamen sekteye uğraması” cümleleriyle tamamladı.