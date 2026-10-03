https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-abdeki-durum-her-gecen-gun-kotulesiyor-1109260282.html

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB'deki durum her geçen gün kötüleşiyor

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB'deki durum her geçen gün kötüleşiyor

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun her geçen gün kötüleştiğini savundu. Rıjenkov özellikle Baltık ve Doğu Avrupa... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T16:55+0300

2026-10-03T16:55+0300

2026-10-03T16:55+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

belarus

almanya

avrupa birliği

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109066560_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_21869deb856abf1209674be1ded8290a.jpg

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durumun günden güne kötüleştiğini ve bunun için herhangi bir düzelme işareti görülmediğini söyledi.BM Genel Kurulu oturumları kapsamında basına açıklama yapan Rıjenkov, şu cümleleri kaydetti:'Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor'Rıjenkov söz konusu bu ülkelerde 'sorunların kelimenin tam anlamıyla felaket bir hızla arttığını' belirterek bahsedilen sorunların demografiden sosyal meselelere ve ekonomik kalkınmaya kadar uzandığını ifade etti.Rıjenkov açıklamasını, “Elbette, bu durum yavaş yavaş Fransa ve Almanya gibi büyük ülkelere de ulaşıyor. Göç krizi, işsizlik, kentlerde suç oranlarında ciddi artış, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya ekonomik programların tamamen sekteye uğraması” cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-ab-ukraynalilarin-hayati-pahasina-rusyayi-zayiflatmak-istiyor-1109066741.html

belarus

almanya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, belarus, almanya, avrupa birliği, fransa