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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/belarus-disisleri-bakani-rijenkov-ab-ukraynalilarin-hayati-pahasina-rusyayi-zayiflatmak-istiyor-1109066741.html
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB, Ukraynalıların hayatı pahasına Rusya’yı zayıflatmak istiyor
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB, Ukraynalıların hayatı pahasına Rusya’yı zayıflatmak istiyor
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’da barış yerine “kontrollü ve kalıcı bir çatışma” arzuladığını belirtti. Rıjenkov ayrıca... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T22:54+0300
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna politikalarını sert bir dille eleştirdi.AB’nin asıl hedefinin Rusya’yı zayıflatmak, çökertmek ve kaynaklarından yararlanmak olduğunu belirten Rıjenkov, bu planın Avrupalıların değil, Ukraynalıların hayatı pahasına hayata geçirilmek istendiğini vurguladı.Devam eden çatışmanın Avrupa’ya “düşman imajı oluşturma, halkı ortak tehdit söylemiyle seferber etme, ekonomik başarısızlıkları örtme ve silahlanmayı meşrulaştırma” imkanı sunduğunu ifade eden Rıjenkov, “Bu nedenle kontrollü, dondurulmuş ve kalıcı bir çatışmaya ihtiyaç duyuyorlar” dedi.Batı’nın, oluşmakta olan çok kutuplu sistemde saygın bir yer edinmek için çatışma yerine işbirliğini benimsemesi gerektiğinin altını çizen Rıjenkov, yeni sömürgeci politikalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.BM’nin günümüz koşullarına yeterince uyum sağlayamadığına da dikkat çeken Belaruslu Bakan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yapıların BM’ye rakip olmadığını, aksine kurumun reform sürecini hızlandırabilecek birer katalizör işlevi gördüğünü ifade etti.Rıjenkov, bazı ülkelerin BM’yi kendi bencil çıkarları doğrultusunda kullanmayı bırakarak küresel sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/nikaragua-disisleri-bakani-jaentschke-rusyanin-fasizme-karsi-mucadelesini-destekliyoruz-1109066397.html
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belarus, rusya, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics, bm genel kurulu, bm
belarus, rusya, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics, bm genel kurulu, bm

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov: AB, Ukraynalıların hayatı pahasına Rusya’yı zayıflatmak istiyor

22:54 26.09.2026
© Sputnik / Sergey BobılevBelarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’da barış yerine “kontrollü ve kalıcı bir çatışma” arzuladığını belirtti. Rıjenkov ayrıca, Birleşmiş Milletler’in günümüz gerçeklerine ayak uyduramadığını ifade etti.
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna politikalarını sert bir dille eleştirdi.
AB’nin asıl hedefinin Rusya’yı zayıflatmak, çökertmek ve kaynaklarından yararlanmak olduğunu belirten Rıjenkov, bu planın Avrupalıların değil, Ukraynalıların hayatı pahasına hayata geçirilmek istendiğini vurguladı.
AB, Ukrayna’da gerçekten barış mı istiyor? AB’nin amacı, Rusya’yı medeniyet açısından yenilgiye uğratmak; zayıflatmak, aşağılamak, çökertmek ve ardından Rusya’nın kaynakları üzerinden yaşamayı sürdürmektir. Ancak bunu kendi vatandaşlarının değil, bugün sıradan Ukraynalıların hayatı pahasına yapmak istiyorlar. Böyle bir savaş onların çıkarına.
Devam eden çatışmanın Avrupa’ya “düşman imajı oluşturma, halkı ortak tehdit söylemiyle seferber etme, ekonomik başarısızlıkları örtme ve silahlanmayı meşrulaştırma” imkanı sunduğunu ifade eden Rıjenkov, “Bu nedenle kontrollü, dondurulmuş ve kalıcı bir çatışmaya ihtiyaç duyuyorlar” dedi.
Batı’nın, oluşmakta olan çok kutuplu sistemde saygın bir yer edinmek için çatışma yerine işbirliğini benimsemesi gerektiğinin altını çizen Rıjenkov, yeni sömürgeci politikalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
BM’nin günümüz koşullarına yeterince uyum sağlayamadığına da dikkat çeken Belaruslu Bakan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yapıların BM’ye rakip olmadığını, aksine kurumun reform sürecini hızlandırabilecek birer katalizör işlevi gördüğünü ifade etti.
Rıjenkov, bazı ülkelerin BM’yi kendi bencil çıkarları doğrultusunda kullanmayı bırakarak küresel sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini kaydetti.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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