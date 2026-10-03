https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/atasehir-belediyesine-operasyon-baskanvekili-murat-gunes-ve-12-kisi-gozaltina-alindi-1109252376.html
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkanvekili Murat Güneş ve 12 kişi gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkanvekili Murat Güneş ve 12 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Başkanvekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T09:25+0300
2026-10-03T09:25+0300
2026-10-03T10:02+0300
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murat güneş
ataşehir belediyesi
gözaltı
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Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İnşaat firmalarından rüşvet talep ettikleri iddia edildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediyesine yönelik, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Hediye kartı iddiası Ekiplerce, soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi.30 Nisan'da başkanvekili olmuştuAtaşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla Murat Güneş seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/atasehir-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-murat-gunes-secildi-1105396096.html
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murat güneş, ataşehir belediyesi, gözaltı, operasyon
murat güneş, ataşehir belediyesi, gözaltı, operasyon
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkanvekili Murat Güneş ve 12 kişi gözaltına alındı
09:25 03.10.2026 (güncellendi: 10:02 03.10.2026)
Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Başkanvekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.
İnşaat firmalarından rüşvet talep ettikleri iddia edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediyesine yönelik, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ekiplerce, soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddiaları üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi.
30 Nisan'da başkanvekili olmuştu
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla Murat Güneş seçilmişti.