https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/atasehir-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-murat-gunes-secildi-1105396096.html
Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi
Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi
Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T13:19+0300
2026-04-30T13:19+0300
2026-04-30T13:19+0300
poli̇ti̇ka
onursal adıgüzel
ataşehir
chp
ataşehir belediyesi
ak parti
murat güneş
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105187519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df8cef15912e9301e022f8bdca6d3cb7.jpg
İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün seçime gidildi.CHP'nin adayı Murat Güneş, AK Parti'nin adayı ise Serdar Orhan oldu. Belediye Meclisi üyelerinde CHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı 24'e 12 üstünlüğü vardı.Yapılan ilk 2 tur seçimde Güneş önde çıktı. Zaman zaman gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. 3. tur oylamada da sonuç değişmedi. Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.Ne olmuştu?Belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel gözaltına alınmasının ardından 18 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.Tutuklanmasını ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105187519_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_9f8ca5f8ba866e00a2bc0034787b29c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onursal adıgüzel, ataşehir, chp, ataşehir belediyesi, ak parti, murat güneş, türkiye
onursal adıgüzel, ataşehir, chp, ataşehir belediyesi, ak parti, murat güneş, türkiye
Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.
İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün seçime gidildi.
CHP'nin adayı Murat Güneş, AK Parti'nin adayı ise Serdar Orhan oldu. Belediye Meclisi üyelerinde CHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı 24'e 12 üstünlüğü vardı.
Yapılan ilk 2 tur seçimde Güneş önde çıktı. Zaman zaman gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. 3. tur oylamada da sonuç değişmedi. Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.
Belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel gözaltına alınmasının ardından 18 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.
Tutuklanmasını ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.