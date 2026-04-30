Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi

Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi

Sputnik Türkiye

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T13:19+0300

2026-04-30T13:19+0300

2026-04-30T13:19+0300

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün seçime gidildi.CHP'nin adayı Murat Güneş, AK Parti'nin adayı ise Serdar Orhan oldu. Belediye Meclisi üyelerinde CHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı 24'e 12 üstünlüğü vardı.Yapılan ilk 2 tur seçimde Güneş önde çıktı. Zaman zaman gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. 3. tur oylamada da sonuç değişmedi. Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.Ne olmuştu?Belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel gözaltına alınmasının ardından 18 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.Tutuklanmasını ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

ataşehir

Sputnik Türkiye

onursal adıgüzel, ataşehir, chp, ataşehir belediyesi, ak parti, murat güneş, türkiye