Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi

13:19 30.04.2026
© AA / Muhammed Ali YiğitAtaşehir Belediyesi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.
İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün seçime gidildi.
CHP'nin adayı Murat Güneş, AK Parti'nin adayı ise Serdar Orhan oldu. Belediye Meclisi üyelerinde CHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı 24'e 12 üstünlüğü vardı.
Yapılan ilk 2 tur seçimde Güneş önde çıktı. Zaman zaman gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. 3. tur oylamada da sonuç değişmedi. Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Ne olmuştu?

Belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel gözaltına alınmasının ardından 18 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.
Tutuklanmasını ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Onursal Adıgüzel'in yerine Ataşehir Belediye Başkanlığına 30 Nisan'da vekil seçilecek
23 Nisan, 11:44
