Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/zift-yuklu-tanker-devrildi--diyarbakir-sanliurfa-kara-yolu-ulasima-kapandi-1109230777.html
Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T11:46+0300
2026-10-02T11:53+0300
türki̇ye
diyarbakır
şanlıurfa
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097480417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64800513254d1e179e47d353f578a6c.jpg
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, zift yüklü tanker devrildi. Kaza sonrasına kara yolu ulaşıma kapandı.Kontrolden çıktı M.Ş. (48) idaresindeki 73 ABH 305 plakalı zift yüklü tanker Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html
türki̇ye
diyarbakır
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097480417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf31c2f3a2f2a19aee649f3da3d4e8a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, şanlıurfa, kaza
diyarbakır, şanlıurfa, kaza

Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı

11:46 02.10.2026 (güncellendi: 11:53 02.10.2026)
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
Abone ol
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, zift yüklü tanker devrildi. Kaza sonrasına kara yolu ulaşıma kapandı.

Kontrolden çıktı

M.Ş. (48) idaresindeki 73 ABH 305 plakalı zift yüklü tanker Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
TÜRKİYE
Çekmeköy'de kaza: Otoparktaki iki araç kafeye girdi
29 Eylül, 22:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала