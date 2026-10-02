https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/zift-yuklu-tanker-devrildi--diyarbakir-sanliurfa-kara-yolu-ulasima-kapandi-1109230777.html
Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T11:46+0300
2026-10-02T11:46+0300
2026-10-02T11:53+0300
türki̇ye
diyarbakır
şanlıurfa
kaza
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, zift yüklü tanker devrildi. Kaza sonrasına kara yolu ulaşıma kapandı.Kontrolden çıktı M.Ş. (48) idaresindeki 73 ABH 305 plakalı zift yüklü tanker Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cekmekoyde-kaza-otoparktaki-iki-arac-kafeye-girdi-1109143398.html
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diyarbakır, şanlıurfa, kaza
diyarbakır, şanlıurfa, kaza
Zift yüklü tanker devrildi: Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
11:46 02.10.2026 (güncellendi: 11:53 02.10.2026)
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, zift yüklü tanker devrildi. Kaza sonrasına kara yolu ulaşıma kapandı.
M.Ş. (48) idaresindeki 73 ABH 305 plakalı zift yüklü tanker Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yukarıakdibek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlurfa kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım, Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.