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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/yemenin-baskenti-sanada-patlamalar-bildirildi-1109220184.html
Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
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Yemen’in başkenti Sana’da çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi. Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Yemen'in başkenti Sana'da en az üç güçlü patlama sesi duyulduğu ve patlamaların ardından bazı bölgelerde dumanların yükseldiği bildiriliyor.Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu iddia etti. Ajans ayrıca Sana’nın yanı sıra Saada, Taiz ve Amran bölgelerinin de hedef alındığını ileri sürdü.Söz konusu patlamalara ilişkin Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca patlamalara ilişkin ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.Neler olmuştu?Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Medine’de Mescid-i Nebevi’ye elektrik sağlayan bir dağıtım tesisine saldırı düzenlediğini, saldırıda bir trafonun devre dışı kaldığını öne sürdü. Husiler suçlamayı reddetmişti.Suudi Arabistan ayrıca Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği iki balistik füze ve dört insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.
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Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi

01:30 02.10.2026
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Mohammed Hamoud
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Yemen’in başkenti Sana’da çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi. Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini öne sürerken, saldırıların hedefleri ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'in başkenti Sana'da en az üç güçlü patlama sesi duyulduğu ve patlamaların ardından bazı bölgelerde dumanların yükseldiği bildiriliyor.
Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu iddia etti. Ajans ayrıca Sana’nın yanı sıra Saada, Taiz ve Amran bölgelerinin de hedef alındığını ileri sürdü.
Söz konusu patlamalara ilişkin Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca patlamalara ilişkin ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.

Neler olmuştu?

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Medine’de Mescid-i Nebevi’ye elektrik sağlayan bir dağıtım tesisine saldırı düzenlediğini, saldırıda bir trafonun devre dışı kaldığını öne sürdü. Husiler suçlamayı reddetmişti.
Suudi Arabistan ayrıca Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği iki balistik füze ve dört insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Nebevi açıklaması
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