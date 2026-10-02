https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/yemenin-baskenti-sanada-patlamalar-bildirildi-1109220184.html
Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
Sputnik Türkiye
Yemen’in başkenti Sana’da çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi. Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T01:30+0300
2026-10-02T01:30+0300
2026-10-02T01:30+0300
dünya
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Yemen'in başkenti Sana'da en az üç güçlü patlama sesi duyulduğu ve patlamaların ardından bazı bölgelerde dumanların yükseldiği bildiriliyor.Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu iddia etti. Ajans ayrıca Sana’nın yanı sıra Saada, Taiz ve Amran bölgelerinin de hedef alındığını ileri sürdü.Söz konusu patlamalara ilişkin Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca patlamalara ilişkin ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.Neler olmuştu?Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Medine’de Mescid-i Nebevi’ye elektrik sağlayan bir dağıtım tesisine saldırı düzenlediğini, saldırıda bir trafonun devre dışı kaldığını öne sürdü. Husiler suçlamayı reddetmişti.Suudi Arabistan ayrıca Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği iki balistik füze ve dört insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/disisleri-bakanligindan-mescid-i-nebevi-aciklamasi-1109218664.html
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Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
Yemen’in başkenti Sana’da çok sayıda şiddetli patlama meydana geldi. Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini öne sürerken, saldırıların hedefleri ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'in başkenti Sana'da en az üç güçlü patlama sesi duyulduğu ve patlamaların ardından bazı bölgelerde dumanların yükseldiği bildiriliyor.
Husilere bağlı Saba Haber Ajansı, saldırıların Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu iddia etti. Ajans ayrıca Sana’nın yanı sıra Saada, Taiz ve Amran bölgelerinin de hedef alındığını ileri sürdü.
Söz konusu patlamalara ilişkin Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca patlamalara ilişkin ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Medine’de Mescid-i Nebevi’ye elektrik sağlayan bir dağıtım tesisine saldırı düzenlediğini, saldırıda bir trafonun devre dışı kaldığını öne sürdü. Husiler suçlamayı reddetmişti.
Suudi Arabistan ayrıca Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği iki balistik füze ve dört insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.