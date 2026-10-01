https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/disisleri-bakanligindan-mescid-i-nebevi-aciklamasi-1109218664.html

Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Nebevi açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Nebevi açıklaması

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T23:42+0300

2026-10-01T23:42+0300

2026-10-01T23:42+0300

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ortadoğu

saldırı

saldırı girişimi

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Suudi öncülüğündeki koalisyon, Medine'deki elektrik dağıtım istasyonuna yönelik İHA saldırısından Husileri sorumlu tuttu.Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, ''Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz'' dedi.Mescid-i Nebevi'ye saldırı iddiasıSuudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki elektrik dağıtım istasyonuna bu hafta düzenlenen İHA saldırısından Husileri sorumlu tuttu.Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, saldırının salı günü Taibah Elektrik Dağıtım İstasyonu'nu hedef aldığını belirtti.Maliki, operasyonel inceleme ve İHA'ya ait enkazın incelenmesi sonucunda saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde Husilerin rolünün tespit edildiğini iddia etti.Saldırıda bir transformatörün devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin etkilenmediğini aktaran Maliki, söz konusu tesisin Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağladığını söyledi.Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan Maliki, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanların hedef alınmasıyla Müslümanların provoke edilmeye çalışıldığını öne sürdü.Maliki, koalisyonun Husilerin saldırılarını caydırmak ve Mekke ve Medine'deki iki kutsal mescidi ve ziyaretçilerini korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.Husiler iddiayı reddettiHusiler ise saldırıyla bağlantıları olduğu yönündeki suçlamayı reddetti. Husilerin yönettiği Savunma Bakanlığındaki bir askeri kaynak, Suudi Arabistan'ın Medine'deki elektrik istasyonunun hedef alındığı yönündeki suçlamasının 'asılsız' olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskan-yardimcisi-zayed-al-nahyanla-gorustu-1109109915.html

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medine, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi