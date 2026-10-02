https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/vietnamli-uzmandan-valday-degerlendirmesi-putin-yeni-dunya-duzeninin-manifestosunu-acikladi-1109240878.html
Vietnamlı uzmandan Valday değerlendirmesi: ‘Putin yeni dünya düzeninin manifestosunu açıkladı’
Vietnamlı uzmandan Valday değerlendirmesi: ‘Putin yeni dünya düzeninin manifestosunu açıkladı’
Sputnik Türkiye
Ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Forumu'ndaki konuşmasının yeni bir dünya düzeninin manifestosu... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T15:57+0300
2026-10-02T15:57+0300
2026-10-02T15:57+0300
görüş
rusya
vietnam
uzman yorumu
görüş
vladimir putin
valday
ukrayna
asya
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109216178_0:291:2976:1965_1920x0_80_0_0_ab84d7a8e99397037f321cac3a9ea051.jpg
Rus-Vietnam ortaklığında kurulan ilk petrol arama ve çıkarma şirketi Rusvietpetro’nun eski genel müdür yardımcısı ve ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Sputnik Vietnam'a yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in Valday Forumu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Uzman, Rus liderin gelecekteki küresel mimariye ilişkin makro bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı.Phương'a göre Valday'da verilen mesajlar, Küresel Güney'e doğru yaşanan eksen kaymasını yansıtıyor ve büyük ölçüde Asya'nın stratejik düşünce yapısıyla bağdaşışıyor.‘Yeni dünya düzeninin manifestosu’Valday-2026 konuşmasının önemine dikkat çeken Vietnamlı uzman, şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna düğümü ve Avrupa güvenlik mimarisiRusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını da yorumlayan Phương, askeri güç kullanımının NATO'nun kuşatma stratejisine karşı zorunlu bir yanıt olduğunun bir kez daha altını çizdi.Rusya'nın geçici bir ateşkesi yeterli bir çözüm olarak görmediğini belirten uzman, bunun mevcut statükoyu korumaktan öteye geçmeyeceğini ifade etti. Phương, Moskova'nın bunun yerine Avrupa güvenlik mimarisini tümüyle yeniden şekillendirecek kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu ve Ukrayna'nın tarafsız statüsünü temel bir şart olarak kabul ettiğini kaydetti.‘Kırmızı çizgilerin ihlali geri dönülemez bir tırmanış başlatır’Putin'in konuşmasının Batı'ya yönelik stratejik bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan uzman, kırmızı çizgilerin yok sayılması ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasının kaçınılmaz olarak geri dönülemez bir tırmanmayı tetikleyeceğini belirtti.Bu kritik eşiğin aşılması halinde tüm diplomatik çabaların anlamını yitireceğini ifade eden Phương; Moskova'nın Ukrayna krizini yerel bir olay olarak değil, Rusya'nın kendi varoluşsal çıkarlarını ve bağımsız kalkınma hakkını savunduğu daha geniş bir medeniyetler arası hesaplaşmanın parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rus-uzmandan-putinin-valday-konusmasina-iliskin-degerlendirme-dogrudan-askeri-catisma-riski-artti-1109240300.html
rusya
vietnam
ukrayna
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109216178_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_4de4a70f535007d38ebddf1c0a71e6b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vietnam, uzman yorumu, görüş, vladimir putin, valday, ukrayna, asya, sputnik, ukrayna krizi
rusya, vietnam, uzman yorumu, görüş, vladimir putin, valday, ukrayna, asya, sputnik, ukrayna krizi
Vietnamlı uzmandan Valday değerlendirmesi: ‘Putin yeni dünya düzeninin manifestosunu açıkladı’
Ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Forumu'ndaki konuşmasının yeni bir dünya düzeninin manifestosu niteliğinde olduğunu ve Asya'nın stratejik vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.
Rus-Vietnam ortaklığında kurulan ilk petrol arama ve çıkarma şirketi Rusvietpetro’nun eski genel müdür yardımcısı ve ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Sputnik Vietnam'a yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in Valday Forumu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Uzman, Rus liderin gelecekteki küresel mimariye ilişkin makro bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı.
Phương'a göre Valday'da verilen mesajlar, Küresel Güney'e doğru yaşanan eksen kaymasını yansıtıyor ve büyük ölçüde Asya'nın stratejik düşünce yapısıyla bağdaşışıyor.
‘Yeni dünya düzeninin manifestosu’
Valday-2026 konuşmasının önemine dikkat çeken Vietnamlı uzman, şu değerlendirmede bulundu:
“Vladimir Putin'in Valday-2026'daki konuşması, yeni dünya düzenine dair bir manifesto ve Kremlin'in kararlı duruşunun teyididir. Bu çok kutuplu vizyon, Rusya ile geleneksel ortakları arasında sürdürülebilir iş birliği için geniş bir stratejik alan açmaktadır.”
Ukrayna düğümü ve Avrupa güvenlik mimarisi
Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını da yorumlayan Phương, askeri güç kullanımının NATO'nun kuşatma stratejisine karşı zorunlu bir yanıt olduğunun bir kez daha altını çizdi.
Rusya'nın geçici bir ateşkesi yeterli bir çözüm olarak görmediğini belirten uzman, bunun mevcut statükoyu korumaktan öteye geçmeyeceğini ifade etti. Phương, Moskova'nın bunun yerine Avrupa güvenlik mimarisini tümüyle yeniden şekillendirecek kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu ve Ukrayna'nın tarafsız statüsünü temel bir şart olarak kabul ettiğini kaydetti.
‘Kırmızı çizgilerin ihlali geri dönülemez bir tırmanış başlatır’
Putin'in konuşmasının Batı'ya yönelik stratejik bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan uzman, kırmızı çizgilerin yok sayılması ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasının kaçınılmaz olarak geri dönülemez bir tırmanmayı tetikleyeceğini belirtti.
Bu kritik eşiğin aşılması halinde tüm diplomatik çabaların anlamını yitireceğini ifade eden Phương; Moskova'nın Ukrayna krizini yerel bir olay olarak değil, Rusya'nın kendi varoluşsal çıkarlarını ve bağımsız kalkınma hakkını savunduğu daha geniş bir medeniyetler arası hesaplaşmanın parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi.