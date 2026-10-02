https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/vietnamli-uzmandan-valday-degerlendirmesi-putin-yeni-dunya-duzeninin-manifestosunu-acikladi-1109240878.html

Vietnamlı uzmandan Valday değerlendirmesi: ‘Putin yeni dünya düzeninin manifestosunu açıkladı’

Vietnamlı uzmandan Valday değerlendirmesi: ‘Putin yeni dünya düzeninin manifestosunu açıkladı’

Sputnik Türkiye

Ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Forumu'ndaki konuşmasının yeni bir dünya düzeninin manifestosu... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:57+0300

2026-10-02T15:57+0300

2026-10-02T15:57+0300

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Rus-Vietnam ortaklığında kurulan ilk petrol arama ve çıkarma şirketi Rusvietpetro’nun eski genel müdür yardımcısı ve ekonomi bilimleri doktoru Nguyễn Anh Phương, Sputnik Vietnam'a yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in Valday Forumu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Uzman, Rus liderin gelecekteki küresel mimariye ilişkin makro bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı.Phương'a göre Valday'da verilen mesajlar, Küresel Güney'e doğru yaşanan eksen kaymasını yansıtıyor ve büyük ölçüde Asya'nın stratejik düşünce yapısıyla bağdaşışıyor.‘Yeni dünya düzeninin manifestosu’Valday-2026 konuşmasının önemine dikkat çeken Vietnamlı uzman, şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna düğümü ve Avrupa güvenlik mimarisiRusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını da yorumlayan Phương, askeri güç kullanımının NATO'nun kuşatma stratejisine karşı zorunlu bir yanıt olduğunun bir kez daha altını çizdi.Rusya'nın geçici bir ateşkesi yeterli bir çözüm olarak görmediğini belirten uzman, bunun mevcut statükoyu korumaktan öteye geçmeyeceğini ifade etti. Phương, Moskova'nın bunun yerine Avrupa güvenlik mimarisini tümüyle yeniden şekillendirecek kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu ve Ukrayna'nın tarafsız statüsünü temel bir şart olarak kabul ettiğini kaydetti.‘Kırmızı çizgilerin ihlali geri dönülemez bir tırmanış başlatır’Putin'in konuşmasının Batı'ya yönelik stratejik bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan uzman, kırmızı çizgilerin yok sayılması ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasının kaçınılmaz olarak geri dönülemez bir tırmanmayı tetikleyeceğini belirtti.Bu kritik eşiğin aşılması halinde tüm diplomatik çabaların anlamını yitireceğini ifade eden Phương; Moskova'nın Ukrayna krizini yerel bir olay olarak değil, Rusya'nın kendi varoluşsal çıkarlarını ve bağımsız kalkınma hakkını savunduğu daha geniş bir medeniyetler arası hesaplaşmanın parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rus-uzmandan-putinin-valday-konusmasina-iliskin-degerlendirme-dogrudan-askeri-catisma-riski-artti-1109240300.html

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