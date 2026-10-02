Rus uzmandan Putin'in Valday konuşmasına ilişkin değerlendirme: 'Doğrudan askeri çatışma riski arttı'
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuştu
© Sputnik / POOL/
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Putin'in nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışma riskine karşı çok önemli uyarılar yaptığını belirten Suslov, Ukrayna'nın yaklaşan yenilgisi nedeniyle Batı'nın doğrudan çatışmayı göze alabileceğini ifade etti.
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Uzmanı Dmitriy Suslov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'ndeki açıklamalarının nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışma riskine karşı Batı'ya yönelik çok önemli mesajlar içerdiğini belirtti.
Dünyanın 'nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma' gibi tehlikeli bir eşiğe yaklaştığını vurgulayan Suslov, Putin'in hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği anın sürpriz şekilde gelebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.
Sputnik'e konuşan uzman, Batılı azınlığın çok kutuplu dünyanın oluşumuna karşı direnmesi ve Ukrayna'nın yaklaşan yenilgisi nedeniyle Batı'nın doğrudan çatışmayı göze alabileceğini ifade etti.
Dünyanın 'nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma' gibi tehlikeli bir eşiğe yaklaştığını vurgulayan Suslov, Putin'in hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği anın sürpriz şekilde gelebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.
Sputnik'e konuşan uzman, Batılı azınlığın çok kutuplu dünyanın oluşumuna karşı direnmesi ve Ukrayna'nın yaklaşan yenilgisi nedeniyle Batı'nın doğrudan çatışmayı göze alabileceğini ifade etti.
Nükleer caydırıcılık ve Kaliningrad uyarısı
NATO'nun Kaliningrad'a yönelik olası saldırı senaryolarına değinen Suslov, Rusya'nın bu durumda nükleer silahlar dahil tüm askeri cephanesini kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya'nın nükleer alanda NATO'ya karşı üstünlüğe sahip olduğunu belirten uzman, Putin'in Batı'nın kısmi ateşkes tekliflerini reddettiğini ve Ukrayna'nın kışı atlatmasına izin verilmeyeceğini vurguladığını kaydetti.
Rusya'nın nükleer alanda NATO'ya karşı üstünlüğe sahip olduğunu belirten uzman, Putin'in Batı'nın kısmi ateşkes tekliflerini reddettiğini ve Ukrayna'nın kışı atlatmasına izin verilmeyeceğini vurguladığını kaydetti.
Diyalog kapısı ve yeni şartlar
Rusya'nın müzakerelere kapıyı kapatmadığını ifade eden Suslov, Moskova'nın ABD ve Avrupa ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun Rusya'nın zaferi ve kendi şartları temelinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Rus uzman, Putin'in, stratejik yenilgi girişimlerinin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceği uyarısını yinelediğini sözlerine ekledi.
Rus uzman, Putin'in, stratejik yenilgi girişimlerinin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceği uyarısını yinelediğini sözlerine ekledi.