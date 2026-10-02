https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/uluslararasi-dogrulama-agi-bucadaki-anitta-yer-alan-bazi-isimler-sivil-statusunde-degil-1109226084.html

Uluslararası Doğrulama Ağı: Buça’daki anıtta yer alan bazı isimler sivil statüsünde değil

Uluslararası Doğrulama Ağı: Buça’daki anıtta yer alan bazı isimler sivil statüsünde değil

Sputnik Türkiye

Uluslararası Doğrulama Ağı (GFCN) tarafından yapılan araştırmada, Ukrayna'nın Buça kentinde ‘hayatını kaybeden siviller’ anısına dikilen anıt stellerinde yer... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T09:56+0300

2026-10-02T09:56+0300

2026-10-02T09:57+0300

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Uluslararası Doğrulama Ağı (Global Fact-Checking Network - GFCN) tarafından yürütülen araştırma sonucunda, Ukrayna'nın Buça kentindeki ‘hayatını kaybeden siviller’ anıt kompleksinde yer alan bazı isimlerin asker, kolluk kuvveti mensubu ve silahlı çatışmalara katılan kişilere ait olduğu bildirildi.Rus medyasına açıklamalarda bulunan GFCN yetkilileri, açık kaynak istihbarat yöntemleri, medya içerikleri ve fotoğraf analizleri doğrultusunda anıtta yer alan 8 steldeki verilerin incelendiğini belirtti. Yapılan incelemeler neticesinde, Ukrayna tarafından ‘sivil mağdur’ olarak konumlandırılan 198 ismin bu tanımlamaya uymadığı kaydedildi.Askeri personel ve silahlı unsurlar yer alıyorAçıklamada, anıtta ismi bulunanlardan 57’sinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), savunma birlikleri, polis teşkilatı, ulusal muhafızlar ve Azov taburu bünyesindeki resmi görevliler olduğu ifade edildi.Bunun yanı sıra 26 kişinin de Molotof kokteyli ve çeşitli patlayıcılarla Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik eylemlere katılan "gayriresmi çatışma mensupları" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.Şehir dışında ölenler ve dijital izi bulunmayanlarİnceleme raporunda, anıt plaketlerinde yer alan 42 kişinin Gostomel ve İrpin gibi Buça dışındaki bölgelerde hayatını kaybettiği, bu durumun anıtın konseptiyle çeliştiği kaydedildi.Ayrıca 73 isme ilişkin resmi veri tabanlarında veya açık kaynaklarda hiçbir dijital iz bulunamadığı aktarılarak, bu durumun veri manipülasyonu şüphesi doğurduğu vurgulandı.Araştırmada kullanılan verilerin Ukrayna’ya ait kamuya açık kaynaklar, medya organları ve veri tabanlarından elde edildiğini belirten GFCN yetkilileri, Rusya'nın resmi ve gayriresmi kanallardan yaptığı taleplere rağmen Buça'da hayatını kaybeden sivillerin tam listesinin kamuoyuna açıklanmadığına dikkati çekti.GFCN, dünya genelinde dezenformasyonla mücadele ve doğrulama faaliyetleri yürütüyor.

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