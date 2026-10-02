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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kremlinden-turkiyenin-karadeniz-onerisine-iliskin-aciklama-kieve-askeri-sevkiyatlar-tamamen-1109225677.html
Kremlin'den Türkiye'nin Karadeniz önerisine ilişkin açıklama: Kiev'e askeri sevkiyatlar tamamen kesilmeli
Kremlin'den Türkiye'nin Karadeniz önerisine ilişkin açıklama: Kiev'e askeri sevkiyatlar tamamen kesilmeli
Sputnik Türkiye
Kremlin, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını ancak Karadeniz'deki durumun özel bir nitelik taşıdığını belirterek, Kiev'e askeri teçhizat ve yakıt... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye ve BM'nin Karadeniz'de ateşkes görüşmeleri düzenleme girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu konuyla ilgili müzakerelere her zaman açık olduğunu ancak Karadeniz meselesinin farklı olduğunu ifade etti. Peskov, "Rusya tarafı müzakerelere her zaman açık, ancak Karadeniz'deki durum özel" dedi.Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve BM'nin önerisi kapsamında Moskova, Ankara ve Kiev'in temsilcileri arasında bir görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik olmadığını da kaydetti.Özel askeri harekatın sürdüğünü hatırlatan Kremlin Sözcüsü, deniz yoluyla yapılan askeri sevkiyatların engellenmesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Peskov, "Bizim için Ukrayna'ya deniz yoluyla askeri teçhizat, mühimmat ve benzeri malzemelerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları için yakıt sevkiyatının tamamen kesilmesi çok önemli, şu anda da yaşanan budur ve bu devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'nın başlattığı saldırılara karşılık verdiklerini belirten Peskov, Kiev'in bunun bedelini ödediğini ve ödemeye devam edeceğini kaydetti. Sözcü, "Ukrayna bunun bedelini ödemeli, halihazırda ödüyor ve bundan sonra da ödemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-kievde-dinyeper-uzerindeki-karayolu-demiryolu-koprusu-vuruldu-1109224234.html
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haberler, kiev, karadeniz, ukrayna, kremlin, rusya, dmitriy peskov, türkiye, bm
haberler, kiev, karadeniz, ukrayna, kremlin, rusya, dmitriy peskov, türkiye, bm

Kremlin'den Türkiye'nin Karadeniz önerisine ilişkin açıklama: Kiev'e askeri sevkiyatlar tamamen kesilmeli

09:54 02.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinПраздничное оформление Москвы ко Дню флага России
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Kremlin, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını ancak Karadeniz'deki durumun özel bir nitelik taşıdığını belirterek, Kiev'e askeri teçhizat ve yakıt sevkiyatının tamamen durdurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Türkiye ve BM'nin Karadeniz'de ateşkes görüşmeleri düzenleme girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu konuyla ilgili müzakerelere her zaman açık olduğunu ancak Karadeniz meselesinin farklı olduğunu ifade etti.

Peskov, "Rusya tarafı müzakerelere her zaman açık, ancak Karadeniz'deki durum özel" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve BM'nin önerisi kapsamında Moskova, Ankara ve Kiev'in temsilcileri arasında bir görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik olmadığını da kaydetti.

Özel askeri harekatın sürdüğünü hatırlatan Kremlin Sözcüsü, deniz yoluyla yapılan askeri sevkiyatların engellenmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Peskov, "Bizim için Ukrayna'ya deniz yoluyla askeri teçhizat, mühimmat ve benzeri malzemelerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları için yakıt sevkiyatının tamamen kesilmesi çok önemli, şu anda da yaşanan budur ve bu devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın başlattığı saldırılara karşılık verdiklerini belirten Peskov, Kiev'in bunun bedelini ödediğini ve ödemeye devam edeceğini kaydetti.

Sözcü, "Ukrayna bunun bedelini ödemeli, halihazırda ödüyor ve bundan sonra da ödemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
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